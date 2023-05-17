У Варшаві відкрився медичний центр для біженців з України: яку допомогу там можна отримати

У Польщі, де щонайменше до 24 серпня 2023 року продовжили дію урядової компенсації особам, які прихистили у себе біженців з України, відкрили медцентр для обслуговування українських шукачів притулку.

Як повідомляють у Мінреінтеграції, у варшавському центрі шукачі притулку можуть пройти діагностику та отримати амбулаторне лікування у межах надання первинної медико-санітарної допомоги.

Також надаються деякі види спеціалізованої допомоги, зокрема:

педіатричні консультації,

консультації інтернів,

гінекологічні консультації,

хірургічні консультації,

психологічні консультації,

необхідна лабораторна та візуалізаційна діагностика,

вакцинація дорослих і дітей.

Записатися на прийом можна за телефоном 261 817 852 або безпосередньо в реєстратурі закладу за адресою: вул. Szaserów 128. Центр медичного обслуговування шукачів притулку з України працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 14:00.

Нагадаємо, що у РП на початок 2024 року заплановане підвищення мінімальної зарплатні майже на 700 злотих. Для українців це важливо з точки зору того, що багато наших земляків отримують соцвиплати, які «прив'язані» до «мінімалки» у Польщі.

Фото Pixabay

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