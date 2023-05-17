У Варшаві відкрився медичний центр для біженців з України: яку допомогу там можна отримати
У Польщі, де щонайменше до 24 серпня 2023 року продовжили дію урядової компенсації особам, які прихистили у себе біженців з України, відкрили медцентр для обслуговування українських шукачів притулку.
Як повідомляють у Мінреінтеграції, у варшавському центрі шукачі притулку можуть пройти діагностику та отримати амбулаторне лікування у межах надання первинної медико-санітарної допомоги.
Також надаються деякі види спеціалізованої допомоги, зокрема:
- педіатричні консультації,
- консультації інтернів,
- гінекологічні консультації,
- хірургічні консультації,
- психологічні консультації,
- необхідна лабораторна та візуалізаційна діагностика,
- вакцинація дорослих і дітей.
Записатися на прийом можна за телефоном 261 817 852 або безпосередньо в реєстратурі закладу за адресою: вул. Szaserów 128. Центр медичного обслуговування шукачів притулку з України працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 14:00.
Нагадаємо, що у РП на початок 2024 року заплановане підвищення мінімальної зарплатні майже на 700 злотих. Для українців це важливо з точки зору того, що багато наших земляків отримують соцвиплати, які «прив'язані» до «мінімалки» у Польщі.
Фото Pixabay31
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