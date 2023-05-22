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Гроші

Частині пенсіонерів доплатять по 300 гривень: хто отримає гроші у повному обсязі

18:50 22 травня 2023
жінка

Українці, нагороджені орденами та медалями, крім пенсії, отримують доплату. Щомісячні доплати також отримують люди, які досягли певного віку.

Зокрема, пенсіонерам 70+ додатково виплачують 300 гривень,

Пенсіонери 75+ отримують — 456 гривень, а пенсіонери 85+ - 570 гривень, нагадує «На Пенсії» .

Якщо людині виповнилося 70 років не 1 числа місяця, вікова виплата буде проведена за період з тієї дати, коли вона стала 70-річною.

У ПФУ пояснили, що відомості на виплату готуються заздалегідь, а виплатний період триває з 4 до 25 числа.

«Щомісячно, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема, у зв'язку зі встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 грн. пенсіонерам, які досягли 70 років», — цитує ресурс інформацію ПФУ.

Те саме стосується й інших вікових виплат.

Нагадаємо, з червня частина українських пенсіонерів, які продовжують працювати, отримають підвищені виплати, але йдеться не про всіх літніх людей, які працюють.

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