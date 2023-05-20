Обіцяне підвищення пенсій з 1 червня: кому точно не зроблять перерахунок

У червні, як і обіцяв уряд, пенсіонери, що працюють, отримають перерахунок. При чому гроші будуть виплачені з урахуванням двох попередніх місяців.

Йдеться про пенсіонерів, яким індексація пенсій має проводитись у квітні.

У Мінсоцполітики нагадали, що через терміни подання звітності сам перерахунок фактично проводився у травні. Тому з 1 червня пенсіонери, яким має бути зроблений перерахунок, отримають відразу доплати за три місяці — квітень, травень та червень, пише «НаПенсії».



Суми підвищення залежать від стажу, зарплати та розміру пенсії.

За даними міністерства, зараз в Україні продовжують працювати 2,7 млн пенсіонерів, але підвищені пенсії отримають лише близько 600 тисяч осіб.

Перерахунок зроблять:

- пенсіонерам, які працюють та станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу;

- пенсіонерам, з моменту призначення пенсії яких або попереднього перерахунку минуло 2 роки.

Без підвищення залишаться:

- працюючі пенсіонери, які мають недостатній, низький страховий стаж, а розрахований розмір пенсій — до 2,1 тис. грн;

- експрацівники прокуратури;

- пенсіонери, які мають найвищу пенсію від максимальної за розрахунком — 20,93 тис. грн;

- громадяни, які одержують щомісячне довічне грошове утримання (зокрема, судді).

Нагадаємо, у березні було проведено масштабну індексацію пенсій, яка торкнулася понад 10 млн українців. Мінімальна доплата становила 100 гривень, а максимальна — 1500.

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