Тимура Мірошниченка оштрафували на кордоні на 65 тисяч гривень: в чому причина

Дружина Тимура Мірошниченка, який був ведучим «Євробачення» у Ліверпулі, розповіла про неприємний інцидент на польсько-українському кордоні.

«Коли ми приїхали на кордон, виявилося, що у нас 2 дні тому закінчилася грін карта. Бо коли Тім купував, планував повернутися в Україну 15.05. Потім попросили провести UAday в Каннах, і він затримався. І забув», — розповіла Інна Мірошниченко в інстаграмі.

Довелося заплатити чималий штраф за протерміновану грінкарту. За словами Інни, оплата виявилася великою проблемою. Бо ж у них не виявилося на руках необхідної кількості готівки, зняти її в банкоматах на кордоні було неможливо. А їхати машиною було заборонено.

«Головна проблема, що банк на кордоні Краковець не приймав картки. Потрібно було 7000 злотих готівкою. Їхати не можна. Машині заборонено рух. І от ми стоїмо на кордоні, а вони кажуть: «Або зараз платите готівку, або ми евакуюємо автомобіль і забороняємо вам виїзд», — пояснила Інна.

Тож вона у сльозах була змушена звертатися на кордоні до земляків поділитися готівкою. Зрештою, завдяки небайдужим людям за кілька годин вдалося зібрати необхідну суму та сплатити штраф.

«Приставали до людей на кордоні купити валюту і розрахуватися на картку. Писали тим, кого не бачили цілий рік. І так завдяки різним друзям та знайомим за 4 години назбирали на штраф», — поділилася подробицями дружина телеведучого.

Зрештою, вони встигли на захід до Львова. Наразі Інна та Тимур вже в Києві.

Нагадаємо, родина Мірошниченків готується до усиновлення дитини. Вони вже пройшли курс навчання у школі усиновлювачів та зібрали необхідні документи.

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