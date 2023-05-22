Купівля стажу для майбутньої пенсії: у Зеленського пояснили, як це зробити
У Пенсійному фонді України розробили функцію купівлі страхового стажу для майбутньої пенсії.
Як це зробити, розповіла в етері телемарафону заступниця керівника Офісу президента Юлія Соколовська.
За її словами, дана функція може зацікавити:
- людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
- осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
- працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.
Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису «Дія.Підпис» або системи GOV.ID.
Після цього можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.
Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.
Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих — збільшено зарплату для обчислення пенсії.
Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через «Укрпошту».
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