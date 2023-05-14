Пенсії в 2023 році: про що важливо пам’ятати майбутнім пенсіонерам

Всім українцям передпенсійного віку варто пам'ятати, що при обчисленні пенсії важливо не те, скільки їм років, а який вони накопичили страховий стаж.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України.

Перевірити кількість років страхового стажу та сплату роботодавцями страхових внесків може кожна людина онлайн. Зробити це можна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Страховий стаж — це період, протягом якого сплачені страхові внески. У 2023 він становить 1 474 грн на місяць. Страховий стаж не завжди дорівнює «трудовому стажу» через те, що людина може працювати, але не підлягати загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Щоб перевірити стаж, потрібно:

Авторизуватися та увійти до особистого кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи BankID.

У верхній правій частині екрана обрати «Налаштування».

У меню, яке випаде, обрати пункт «Профіль користувача».

У закладці «Страхові дані» можна побачити свій загальний страховий стаж, наявний в Реєстрі застрахованих осіб.

У жовтні 2018 року Верховна рада ухвалила пенсійну реформу, яка передбачає підвищення мінімального страхового стажу. Таке підвищення відбувається поступово й завершиться у 2028 році, коли мінімальний стаж становитиме 35 років

У 2023 році мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років для чоловіків та жінок становить 30 років, у 63 роки — 20−30 років, в 65 — 20 років.





Якщо людині не вистачає страхового стажу, його можна докупити шляхом добровільної участі у системі загальнообов’язкового соціального страхування.

Договір укладається на період не менше ніж на 1 рік і до 5 років. І вийти на пенсію можна лише після закінчення його терміну дії.

У 2023 році мінімальний страховий внесок за один місяць для одноразової сплати за попередні періоди складає 2948 грн (1474 грнx2). Самостійно людина визначає період, за який бажає сплатити страхові внески. Вартість одного року страхового стажу становить 35 376 грн.

Для укладання договору потрібно звернутися до податкової за місцем проживання та надати відповідні документи.

Раніше ми розповідали, в яких випадках не зарахують до стажу при нарахуванні пенсії сезонну роботу.

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