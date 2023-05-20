В ПФУ назвали банки, через які українцям краще отримувати пенсію

У Пенсійному фонді констатують збільшення кількості пенсіонерів, які віддають перевагу отриманню належних їм виплат від держави через банківські установи. Так, загальна кількість пенсіонерів, які отримували виплати через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року, становила 8,3 млн осіб, тоді як послугами «Укрпошти» користувалися 2,3 млн пенсіонерів.

При цьому, як свідчать дані Пенсійного фонду, найбільше пенсіонерів (4,6 млн осіб) отримують виплати у ПриватБанку. Тобто частка держбанку серед інших фінустанов, що роблять пенсійні виплати, перевищила 50% (становить 55%).

На другому місці державний Ощадбанк, де пенсії одержують 2,9 млн осіб. Частка банку становить 35%.

У Райффайзен Банку «Аваль» пенсії отримують 326,4 тисяч осіб (3,9%).

В інших банках пенсії отримують 509,2 тисячі осіб (6,1%).

Інфографіка Пенсійного фонду

Нагадаємо, раніше українцям за кордоном пояснили, як можна подати онлайн-заяву на отримання пенсії на картку.

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