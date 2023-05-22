Перерахунок пенсій у червні: чому у частини пенсіонерів підвищення виплат буде меншим

У червні пенсіонери, що працюють і матимуть право на перерахунок пенсії, отримають збільшені розміри виплати та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

«Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2023 року. Перерахунок з квітня буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2023 року (очікуваний строк — травень місяць)», — йдеться в повідомленні, де уточнюється, що орієнтовно у червні, пенсіонери, які матимуть право на перерахунок, отримають збільшені розміри виплат.

Знаючи з досвіду, що частина пенсіонерів може бути не зовсім задоволена тим, що їх сума підвищення пенсії буде меншою, ніж у родичів, знайомих чи сусідів, в ПФУ заздалегідь нагадують, що розмір підвищення пенсій після перерахунку у кожного пенсіонера індивідуальний, оскільки, по суті, у формулі для обчислення страхової пенсії, визначеній законом, збільшується коефіцієнт страхового стажу або коефіцієнт страхового стажу та заробітної плати (за доцільності).

«Розмір підвищення залежить від того, який страховий стаж вже має людина та який заробіток вона одержувала в період роботи», — додають спеціалісти.

Тому не дивно, що у частини пенсіонерів розмір підвищення виплат буде меншим.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді порадили майбутнім пенсіонерам заздлегідь перевірити кількість років страхового стажу та сплату роботодавцями страхових внесків. Зробити це можна на вебпорталі електронних послуг фонду.

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