У Словаччині виправдали одного з найбагатших людей країни у справі про вбивство відомого журналіста та його нареченої

Суд у місті Пезинок, Словаччина, виправдав мультимільйонера Маріана Кочнера, якого звинувачували у замовленні вбивства відомого журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової. Вони були застрелені у своєму будинку у селі Велка Мача у лютому 2018 року. На той момент їм було по 27 років. Куціяк розслідував кримінальні зв'язки політиків та підприємців з італійською мафією.

Кочнер був одним із бізнесменів, про яких збирав матеріали журналіст. Вбивство Куціяка та його нареченої спричинило у Словаччині масштабні протести, які змусили уряд Роберта Фіцо піти у відставку. Його запідозрили у зв'язках із Кочнером та спробі зам'яти цей злочин.

Кочнер був одним із бізнесменів, про яких збирав матеріали журналіст

Фіцо давно вже не має влади, проте Кочнер, мабуть, має інших впливових покровителів. Вирок суду став несподіваним для словацької громади. Суд не знайшов достатньо підстав для ухвалення обвинувального вироку мультимільйонеру. Натомість до 25 років в'язниці засудили подругу Кочнера Олену Жужову.

Жужова офіційно працювала у бізнесмена перекладачем та була його коханкою. На думку близьких Куціяка, вона не мала мотиву для того, щоб самостійно замовити вбивство Яна. Вочевидь, Кочнер був обізнаний про всі дії та плани Жужової. До речі, прокуратура наполягала на довічному ув'язненні для них двох.

Три роки тому Кочнер і Жужова вже опинялися на лаві підсудних у цій справі та були виправдані. Після цього Верховний суд Словаччини скасував вирок та призначив повторний розгляд.

Раніше повідомлялося, що журналістка Юлія Забєліна, яка після початку повномасштабного російського вторгнення активно допомагає Збройним силам, вже вдруге за останні два місяці зазнала нападу біля свого будинку.

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