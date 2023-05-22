«З-під ніг путіна скоро виб’ють табуретку»: експерт про зашморг на шиї кремлівського диктатора

«Щасливого дідуся», як говорив на путіна пригожин, душать, не виводячи зі щасливого стану, щоб продовжував думати, що в нього все добре, доки зашморг остаточно не затягнеться на шиї, переконаний соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман.

«Дідусь несе пургу, хоробриться і духариться, а зашморг у цей час усе затягується. Це вигідно Україні та всьому вільному світу. Поки путін перебуває у стані щасливого невідання про свої сумні перспективи, ніяких рішучих дій на кшталт загальної мобілізації, мілітаризації виробництва, кадрових змін в армії, від нього чекати не слід. А найголовніше, атомними бомбами жбурляти він у такому стані теж не буде — навіщо, «все ж і так добре».

Україна та її західні союзники з наступом не поспішають.

«Удар має бути добре підготовлений, надійний, швидкий і нищівний. Щоб дідусь не встиг наламати дров перед тим, як з-під його ніг виб'ють табуретку», — додав Ейдман

А начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що хвороба путіна прогресує та він зловживає наркотичними засобами.

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