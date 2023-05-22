Реакції пропагандистки скабєєвой, ГУР та ОП на події у Бєлгородській області: що відомо

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України відреагували на ситуацію у Бєлгородській області рф. Там заявили, що російські добровольці з легіону «Свобода Росії» та РДК проводять операцію на території Білгородської області, метою якої є створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. У ГУР наголосили, що в операції беруть участь виключно громадяни росії. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов сказав про це у коментарі «Суспільному».

«Так, сьогодні „Російський добровольчий корпус“ і „Легіон Свобода Росії“, які складаються з громадян Російської Федерації приступили до операції зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму путіна та відсунення противника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», — сказав Юсов.

Відповідно, громадянам росії, які звикли дивитися на війну проти українців лише в програмах на федеральних каналах, сьогодні випала чудова можливість відчути себе на їхньому місці. Вони ж так затято підтримували вбивства українців увесь цей час. Так, в ефірі спецвипуску російського пропагандистського телеканалу рупор кремля ольга скабєєва запанікувала через ДРГ у Білгородській області. Такі новини вона назвала максимально тривожними, а диверсійну атаку жахом.

«Ну і прямо зараз тривожні новини, чекаємо на офіційні підтвердження, але вже зараз з'являється величезна кількість повідомлень, у тому числі відео свідчень жахів, які прямо зараз розгортаються на кордоні з Бєлгородською областю. Запеклий бій з українською ДРГ на кордоні з Бєлгородською областю, це село «Дронівка, з обох боків залучена військова техніка. Можливо, з боку України в диверсійній атаці участь бере танк» , — тривожно доповіла Скабеєва.

Пропагандистка оголосила, що дуже чекає офіційної реакції від міноборони росії.

Водночас з'явилася реакція Офісу президента на те, що відбувається. Там заявили, що Україна не має прямого відношення до подій у Бєлгородській області. Проте українці з цікавістю спостерігають за тим, як члени партизанського руху росії протистоять правлячому режиму рф з його політикою «закручування гайок». Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк нагадав росіянам, «танки продаються в будь-якому військторзі», а підпільні партизанські загони складаються з громадян росії.

«Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна з цікавістю спостерігає за подіями в Білгородській області росії та вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього відношення», — написав Подоляк у твіттері.

Таким чином радник глави ОП потролив путіна, перефразувавши цитату російського диктатора щодо початку окупації українського Криму російськими військовими без розпізнавальних знаків. Тоді путін заявляв, що російську військову форму можна придбати у будь-якому воєнторзі.

«Як відомо, танки продаються в будь-якому російському війскторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян росії», — додав Подоляк.

Втім, на відміну від кримських подій у 2014 році, у Бєлгородській області 22 травня 2023 року української армії немає.

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