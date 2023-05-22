Влаштували в Бахмуті «концерт»: Маляр розповіла, яка насправді ситуація у місті-фортеці

Попри гучні заяви ватажка ПВК «Вагнер» Пригожина про повний контроль над Бахмутом окупантам все ж не вдалось оточити місто, а ЗСУ досі контролюють район «Літака». Про це під час національного телемафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«З учорашнього дня ситуація більш-менш така сама, як була вчора. Пам'ятаємо, що вчора за нашими Збройними силами залишався контроль за певними інфраструктурними, промисловими об'єктами і приватного сектору в південно-західному районі. Це район „Літака“. Сьогодні так само за нами залишається контроль цієї частини міста», — розповіла вона.

За словами Маляр, бої в місті і на його околицях тривають. Крім того, ворог протягом цієї ночі і зараз буквально здійснює зачистку тих територій, які взяв під контроль.

«Вони (окупанти. — Авт.) шукають, чи раптом не залишилися там наші групи диверсійні, які можуть чинити опір», — поінформувала заступниця міністра.

Також вона повідомила, що напередодні пропагандисти влаштували на руїнах цілий показовий «концерт». Ті співи добре чули наші захисники.

Нагадаємо, що майже знищені ворогом Бахмут і Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій — протягом минулої доби там відбулось 37 бойових зіткнень. Конкретно в районі Бахмута противник безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське.

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