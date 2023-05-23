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Пенсія не виправдала очікування: п'ять причин, чому нараховані суми виплат виявляються меншими, ніж мають бути

9:29 23 травня 2023
Гривні

Нерідко громадяни, вийшовши на заслужений відпочинок, одержують пенсійні виплати не такі високі, на які вони розраховували.

Як пише видання «На пенсії», юристи назвали найпоширеніші причини цього.

По-перше, при розрахунку пенсії було враховано неправильний розмір середньої заробітної плати по Україні. У таку ситуацію можуть потрапити громадяни, які здійснюють перехід із одного виду пенсії на інший, найчастіше — на пенсію за віком. У такому разі виплати нараховують, виходячи із середньої заробітної плати за останні три роки, що передують заяві про вихід на пенсію. Але за замовчуванням ПФУ бере дані за 2014−2016 роки, тому потрібно уважно перевіряти дані, що враховує бере Пенсійний фонд.

По-друге, було неправильно розраховано середню заробітну плату. При розрахунках законом можна вираховувати з цієї суми 10% від періоду, коли людина отримувала найменшу зарплату. А це означає, що пенсія стає вищою. Але ПФУ найчастіше цього не робить.

По-третє, неправильний підрахунок стажу через виправлення у трудовій книжці. У такому разі людина може втратити і частину пенсії, і можливість вийти на пенсію раніше. Така ситуація виникає, коли роботодавець зробив якісь виправлення у вашій книжці.

По-четверте, немає документального підтвердження стажу. Таке часто трапляється із людьми, які працювали підприємцями.

По-п'яте, пенсію нарахували за законом, який не стосується пенсіонера. Наприклад, пенсіонеру з посвідченням постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС нараховують пенсію згідно із законом про обов'язкове нарахування пенсійних виплат, а не згідно із законом про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Юристи радять при призначенні пенсії ретельно перевіряти всі нюанси, особливо ті, що викликають у вас запитання.

Раніше у ПФУ нагадали, що страховий стаж — це період, протягом якого за працівника було сплачено страхові внески. 2023 року ЄСВ становить 1 474 грн на місяць. Страховий стаж не завжди дорівнює трудовому стажу через те, що людина може працювати, але не підлягатиме загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Фото Pixabay

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