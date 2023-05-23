Пенсія не виправдала очікування: п'ять причин, чому нараховані суми виплат виявляються меншими, ніж мають бути

Нерідко громадяни, вийшовши на заслужений відпочинок, одержують пенсійні виплати не такі високі, на які вони розраховували.

Як пише видання «На пенсії», юристи назвали найпоширеніші причини цього.

По-перше, при розрахунку пенсії було враховано неправильний розмір середньої заробітної плати по Україні. У таку ситуацію можуть потрапити громадяни, які здійснюють перехід із одного виду пенсії на інший, найчастіше — на пенсію за віком. У такому разі виплати нараховують, виходячи із середньої заробітної плати за останні три роки, що передують заяві про вихід на пенсію. Але за замовчуванням ПФУ бере дані за 2014−2016 роки, тому потрібно уважно перевіряти дані, що враховує бере Пенсійний фонд.

По-друге, було неправильно розраховано середню заробітну плату. При розрахунках законом можна вираховувати з цієї суми 10% від періоду, коли людина отримувала найменшу зарплату. А це означає, що пенсія стає вищою. Але ПФУ найчастіше цього не робить.

По-третє, неправильний підрахунок стажу через виправлення у трудовій книжці. У такому разі людина може втратити і частину пенсії, і можливість вийти на пенсію раніше. Така ситуація виникає, коли роботодавець зробив якісь виправлення у вашій книжці.

По-четверте, немає документального підтвердження стажу. Таке часто трапляється із людьми, які працювали підприємцями.

По-п'яте, пенсію нарахували за законом, який не стосується пенсіонера. Наприклад, пенсіонеру з посвідченням постраждалого внаслідок катастрофи на ЧАЕС нараховують пенсію згідно із законом про обов'язкове нарахування пенсійних виплат, а не згідно із законом про постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Юристи радять при призначенні пенсії ретельно перевіряти всі нюанси, особливо ті, що викликають у вас запитання.

Раніше у ПФУ нагадали, що страховий стаж — це період, протягом якого за працівника було сплачено страхові внески. 2023 року ЄСВ становить 1 474 грн на місяць. Страховий стаж не завжди дорівнює трудовому стажу через те, що людина може працювати, але не підлягатиме загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

Фото Pixabay

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