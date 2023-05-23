Коли і чим підгодувати картоплю, щоб вона виросла великою і смачною, а врожай збільшився втричі

Для того, аби картопля дала багатий врожай, потрібно не лише знати терміни її посадки та те, сусідства з якими культурами вона не любить, але й правильно та своєчасно вносити добрива.

Як стверджують автори «Моя дача. Сад і город», добрива слід вносити тричі за сезон, що дозволить збільшити врожай у 2−3 рази.

Перше підживлення роблять через кілька днів після появи перших сходів. Для стимуляції росту рекомендують вносити розчин, зроблений на на основі курячого посліду і сечовини.

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Друге роблять через пару тижнів після першого підживлення. Рекомендують застосовувати розчин з деревної золи, суперфосфату і сульфату калію. Це сприятиме гарного росту бульб і підвищенню імунітету рослин.

Третє підживлення роблять за три тижні до збирання врожаю. Для цього використовують розчин із гною і суперфосфату. Таке добриво впливає на розміри та смакові якості картоплі.

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Фото Pixabay

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