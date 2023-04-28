Додайте ложку цього підживлення у кожну лунку при посадці картоплі: дротяник та інші шкідники згинуть назавжди (відео)

Як відомо, природні підживлення дуже позитивно впливають на рослини та збільшують урожай фруктів та овочів.

Наприклад, гірчична макуха дуже корисна для картоплі. Одну столову ложку потрібно кинути у кожну лунку, щоб відлякати шкідників, вважають городники YouTube-каналу «Генеральський».

Після такої процедури можна буде забути про дротяника, який псує картоплю, погіршує її якість та термін зберігання. Підживлення також знезаражує ґрунт від патогенної мікрофлори, бореться з гнилями, фітофторозом.

В результаті внесення добрива листя картоплі стає зеленим, а в період цвітіння суцвіття виростають великі та повні. А плоди визрівають без вад.

Йдеться про гірчичну макуху, яка залишається після тиску й вичавки олії.

Експерти також рекомендують для посилення ефекту додати у кожну лунку ложку деревної золи.

Зола — джерело калію, заліза, фосфору та багатьох інших мікроелементів.

Раніше ми писали, що не можна та що треба садити поряд з картоплею, щоб не зіпсувати врожай.

«ФАКТИ» також розповіли, як приготувати добриво для полуниць із шкаралупи яєць та лаврового листка.

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