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Додайте ложку цього підживлення у кожну лунку при посадці картоплі: дротяник та інші шкідники згинуть назавжди (відео)

18:10 28 квітня 2023
картопля

Як відомо, природні підживлення дуже позитивно впливають на рослини та збільшують урожай фруктів та овочів.

Наприклад, гірчична макуха дуже корисна для картоплі. Одну столову ложку потрібно кинути у кожну лунку, щоб відлякати шкідників, вважають городники YouTube-каналу «Генеральський».

Після такої процедури можна буде забути про дротяника, який псує картоплю, погіршує її якість та термін зберігання. Підживлення також знезаражує ґрунт від патогенної мікрофлори, бореться з гнилями, фітофторозом.

В результаті внесення добрива листя картоплі стає зеленим, а в період цвітіння суцвіття виростають великі та повні. А плоди визрівають без вад.

Йдеться про гірчичну макуху, яка залишається після тиску й вичавки олії.

Експерти також рекомендують для посилення ефекту додати у кожну лунку ложку деревної золи.

Зола — джерело калію, заліза, фосфору та багатьох інших мікроелементів.

Раніше ми писали, що не можна та що треба садити поряд з картоплею, щоб не зіпсувати врожай.

«ФАКТИ» також розповіли, як приготувати добриво для полуниць із шкаралупи яєць та лаврового листка.

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