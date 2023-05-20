Садові секрети: коли садити капусту, моркву, огірки та томати у червні 2023 року з урахуванням місячного календаря

Садівництво — це захоплююче заняття, а й справжнє мистецтво. І для того, щоб отримати рясний урожай, необхідно вибирати оптимальний час для посадки різних овочів та фруктів. У цьому випадку допоможе місячний календар, який для багатьох садівників та городників давно став незамінним помічником. У червні 2023 року достатньо днів, які ідеально підходять для посадки моркви, томатів, капусти та огірків.

Інтернет-видання Час дій опублікувало докладний календар городніх робіт на увесь червень.

1−3 червня — сприятливі дні для посадки всіх видів капусти, а також цибулі, зелені, кабачків, квасолі, сидератів. Також можна садити однорічні квіти, троянди, шипшину, малину, ожину. Допускається підгодівля мінеральними добривами. Можна обрізати і прищеплювати дерева — рани легко заживають.

4 червня — день повного місяця. Роботи з рослинами не проводяться.

5−6 червня — посадка цибулі на сівок, гострого перцю, спаржі. Хороші дні для посадки кучерявих квітів, винограду, полуниці та суниці. Можна садити плодові дерева і волоський горіх. Дозволені підгодівлі фосфатними добривами і боротьба з бур’янами, але не варто поливати і обрізати рослини.

7−9 червня — неродючі дні. Посіви та посадки не рекомендуються. Можна пасинкувати, прищеплювати і обрізати рослини, розпушувати грунт, боротися з бур’янами і обрізати вуса полуниці.

10−12 червня — родючі дні для посіву будь-яких рослин, особливо зелені, лікарських трав і приправ. Також можна сіяти гарбуз, капусту, квасолю, моркву. Поливи дуже помірні. На клумбі можна посадити цибулинні квіти і внести гній. Можна удобрювати і обробляти рослини натуральними засобами, але не хімічними.

13−16 червня — проводиться замочування насіння, поливи та підживлення городу, підгортання картоплі, боротьба з бур’янами. Проріджування сходів, пасинкування. Можна розпушувати і розпушувати грунт. Для посівів дні не родючі, хоча можна садити троянди і малину.

17−19 червня — дні молодика. З уже посадженими рослинами краще нічого не робити. Проте можна посадити квіти і вічнозелені чагарники.

20−21 червня — дуже вдалий день для посадки будь-яких овочів на насіння або на плоди, а також для посадки будь-яких квітів. Також дозволене внесення будь-яких добрив і обробка рослин будь-якими хімікатами. Можна обприскати сад, якщо з’явилася тля.

22−24 червня — дозволені посадки будь-яких овочів, замочування насіння, пасинкування помідорів і підгортання картоплі. Вдалі дні для боротьби з бур’янами і шкідниками овочів. Не варто пересаджувати рослини і садити дерева, оскільки у рослин в ці дні уразливе коріння. Поливи дуже помірні.

25 червня — неродючий день для посівів овочів, а також для підгодівлі, поливів, пересадок і пророщування насіння. Можна орати і розпушувати грунт, білити і обрізати дерева, видаляти хворі гілки. Також можна збирати перший урожай полуниці і молодої картоплі.

26−27 червня — посів огірків, дині, кавунів, цвітної капусти, баклажанів. Хороші дні для посадки ягідних кущів, винограду і троянд. Дозволені мінеральні та натуральні підгодівлі, поливи, пасинкування. Можна прорідити слабкі саджанці. Не рекомендується прищеплювати дерева і обробляти їх отрутохімікатами.

28−30 червня — не дуже родючі дні для посіву овочів, але можна сіяти зелень, салат і квіти. Добре вдаються щеплення, обрізки і покіс газону. Можна рясно поливати рослини, боротися з личинками і слимаками, обприскувати сад від хвороб. Однак не рекомендується розмножувати рослини діленням цибулин і коренів.

А щоб урожай був щедрим, слід чітко дотримуватися правил посадки овочів, наприклад, моркви.

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