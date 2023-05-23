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Останні конвульсії: стало відомо, кого з кримських колаборантів пропонують у «депутати» для окупованої частини Запорізької області

20:30 25 травня 2023
Евген Балицький

Росіяни продовжують реалізовувати злочинні плани щодо фабрикації в окупованому Криму «виборів». Днями агресор оприлюднив так звані списки кандидатів від «єдиної росії» для виборів в захопленій частині Запорізької області та очевидно, що саме цих людей і заявлять «депутатами».

«Крім родичів злочинного губернатора Євгена Балицького — Євгенії та Костянтина Зайцевих та Олександра Балицького, у списках можна знайти багато кримських колаборантів через очевидну відсутність для агресора відповідного кадрового резерву на окупованій території. Наприклад, у списках вказаний севастопольський колаборант Олександр Синявський, бойовик «самооборони» та «радник» злочинного Сергія Аксьонова, який займається в Севастополі загальнокримінальними аферами під прикриттям «організації спортивних заходів», — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - Відзначився фейковий «отаман» «Союзу козаків Криму» Сергій Юрченко, який після активного сприяння вторгненню агресора до Криму, воював проти України в Луганській області також у рамках «козацтва».

Злочинними депутатами також, очевидно, будуть заявлені колишній кримський «ополченець» Владислав Ащеулов, кримськотатарський колаборант із так званої Бахчисарайської міської ради Шевкет Бекіров та транспортний аферист із клану Аксьонова Анатолій Цуркін.

Раніше «ФАКТИ» писали, як у ГУР прокоментували вибух на залізниці в Криму: «Колії стомилися».

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