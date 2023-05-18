«Колії стомилися»: у ГУР прокоментували вибух на залізниці в Криму

Сьогодні в окупованому Криму сталася чергова НП. Місцеві інтернет-ресурси повідомили про вибухи на залізниці у Сімферопольському районі.

Після цього було припинено рух електропоїздів на перегоні Сімферополь — Севастополь. При цьому причин офіційна влада не називає.

У Telegram-каналах поширюється інформація, що вибуховий пристрій було закладено під колію в районі села Чистеньке неподалік Сімферополя. Пошкоджено близько 50 метрів залізничного полотна.

Вибух начебто стався на початку потяга.

Кримська залізниця пояснила те, що відбувається, «втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етеірі національного телемарафону заявив, що цими коліями перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для війни проти України.

«Цілком природно, що ці колії не витримали, втомилися і тепер на деякий час не функціонують», — зазначив військовий.

Юсов також уточнив, що поки що в Криму російські терористи, «спокою не буде».

За словами представника ГУР, окупантам найбільше заважає місцеве населення, яке сподівається на перемогу України та повернення Криму.

Як відомо, росіяни готуються до українського наступу. Зокрема, у Криму риють окопи та готують оборонні споруди навіть на пляжах.

339

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram