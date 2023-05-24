Чотири сотні окупантів, вертоліт та 21 артсистема: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалася чотириста п’ятдесята п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби російський ворог завдав по території України 41 авіаційного удару та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У відповідь на обстріли ворога авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 — по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника. а

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу «Shahed» та 1 розвідувальний дрон типу «Zala».

Загалом же втрати ворога протягом минулої доби склали: у живій силі — 400 осіб; у танках — 3 одиниці; у бойових броньованих машинах і РСЗВ — по 5 одиниць; у артсистемах — 21; у автотехніці та спеціальній війсьовій техніці — по 7 одиниць.

Нагадаємо, соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман вважає, що путін перебуває у стані «щасливого невідання» про свої сумні перспективи, тому ніяких рішучих дій на кшталт загальної мобілізації, мілітаризації виробництва, кадрових змін в армії, від нього чекати не слід.

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