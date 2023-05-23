Секретар РНБО Данилов розповів, хто контролює Бахмут

Бахмут залишається одним із найскладніших напрямків. Російські окупанти продовжують свої наступальні дії на тому напрямку. Проте, незважаючи на гучні заяви ватажка ППК «Вагнер» пригожина про взяття міста, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов у коментарі виданню CNN заявив, що військовослужбовці ЗСУ продовжують контролювати частину Бахмута. За його словами, рішення Києва його утримувати якнайдовше виправдане, а стратегічна оборонна операція в населеному пункті пройшла для України успішно.

«Якщо вони (росіяни — Авт.) вважають, що взяли Бахмут, я можу сказати, що це неправда. На сьогоднішній день частина Бахмута перебуває під нашим контролем. Не можу сказати, що весь, але частина Бахмута досі під нашим вогнем», — сказав Данилов іноземним журналістам.

Секретар РНБО пояснив, що рішення щодо оборони міста приймалося на стратегічному рівні. Зокрема, на Ставці головнокомандувача постійно обговорюють та контролюють питання Бахмута. Данилов підкреслив, що керівництво розуміло, навіщо вживало заходів щодо утримання оборони.

Крім того, він наголосив, що на Бахмутському напрямку загинула велика кількість російських військових. Йдеться не лише про вагнерівців, а й про спецназівців, повітряно-десантні війська та представників інших родів військ росії. Також росіяни втратили багато техніки та боєприпасів, наступаючи на Бахмут.

«Це була наша успішна стратегічна оборонна операція. Ми 10 місяців утримували територію, де ми їх щодня знищували. Бахмут не можуть взяти 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?» — сказав Данилов.

Також урядовець прокоментував довгоочікуваний контрнаступ України. За його словами, остаточне рішення ухвалюватиме Володимир Зеленський. Наразі, за словами секретаря РНБО, Україна працює над планом.

«Ми чітко усвідомлюємо, коли, де, як і що потрібно починати. Коли рішення буде ухвалено, росія це обов'язково відчує», — підсумував він.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ просунулися на флангах на півночі та півдні від Бахмута. Активність ворога цього дня у цей день дещо знизилася. При цьому кількість обстрілів на Бахмутському напрямку залишається стабільно високою.

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