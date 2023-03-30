Підвищення пенсій: в Кабміні розповіли, хто буде отримувати на 1 тисячу гривень більше

Після індексації пенсійних виплат, за інформацією прем`єр-міністра Дениса Шмигаля, середній розмір пенсії в склав 5 200 гривень.

Як повідомляють у пресслужбі Кабміну, у березні пенсії зросли майже на 20%, індексація торкнулася 10,5 мільйона громадян, які вийшли на заслужений відпочинок.

Раніше зазначалося, що пенсії, в середньому, підвищили майже на 600 гривень. Але це — саме середній розмір. Є категорії, яким доплатили меньші суми, а є й ті, кому більше. Це, наприклад, військові пенсіонери та ліквідатори аварії на ЧАЕС, пенсії яких підвищували на суму близько тисячі гривень.

Втім, відчутні доплати отримали далеко не всі українці. Під цим повідомленням Кабміну у мережі користувачі залишили чимало коментарів, зазначаючи, що підвищення «з'їдає» інфляція.

Нагадаємо, що на квітень заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців.

Фото Pixabay

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