«Ще в 2011 році путін говорив, що війна все одно буде», — Михайло Подоляк фінським ЗМІ

Радник президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю виданню Iltalehti заявив, що наразі на кону — існування єдиної Європи та європейського континенту.

«Я хочу поставити питання максимально чітко: якщо росія не програє, то якою буде ціна? Так от, ми говоримо про ціну того, що відбувається сьогодні в Україні. Якщо росія не програє, вона не зміниться. Вона не стане демократичною — навпаки, вона стане ще більш мілітаризованою, агресивною та ідеологічно безжальною. Вона продовжить протистояти свободі.

Так само росія відчуватиме певний комплекс меншовартості, який вона намагатиметься компенсувати приниженням. Вона вже давно намагається продати Європі певний меседж: «Бійтеся нас, ми можемо керувати, і ви не маєте права вказувати нам, що робити». росія намагається реалізувати цю концепцію в більш агресивний спосіб, розмиваючи європейський політичний простір. Вона прагне ще більше корумпувати його, поводячись більш агресивно за допомогою засобів інформації та дипломатії, підриваючи і зводячи нанівець міжнародне право.

росія постійно намагається втручатися в політичні процеси, організовувати перевороти, брати участь у парламентських виборах, фінансувати ультраправих чи ультралівих радикалів, місія яких полягає в організації заворушень у певних державах. Додайте до цього політичні вбивства, міграцію і, звичайно, постійне здирництво за енергоносії, зростання індексу корумпованості і так далі".

За його словами, конфлікт не закінчиться, якщо Україна не переможе. Так само, як і росія не стане поважним сусідом. На думку Подоляка, поразка України означатиме продовження конфлікту для Європи.

«Якщо ж росія не програє, у неї будуть розв'язані руки для беззаконня, адже вона розуміє, що навіть злочини, вчинені дуже публічно в Україні, не будуть покарані».

Радник Зеленського додав, що наміри володимира путіна були відомі вже давно. Колишній президент США Білл Клінтон, за словами Подоляка, ще в 2011 році чув, як путін говорив, що війна все одно буде.

«путін прямо сказав, що йому начхати на договір, підписаний Єльциним, тому що він не вважає його законним і не готовий йому підкорятися. Грубо кажучи, з 2011 по 2014 рік і тим більше до 2022 року не було зроблено жодних дій. Навпаки, ми пам'ятаємо думку Меркель про те, що необхідно заохочувати інтеграцію росії в Європейський економічний простір і що це найкращий спосіб гарантувати, що таке не повториться».

Раніше «ФАКТИ» публікували думку письменника Яна Валетова: «Добити росію немає можливості ані у нас, ані у союзників, треба готуватися до десятиріч протистояння».

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram