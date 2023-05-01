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Закликала не шипіти на тих, хто пропонує переговори з путіним для завершення війни: що сказала Ангела Меркель

10:42 1 травня 2023
колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель

У Лейпцизькому драматичному театрі в рамках міжнародного книжкового ярмарку відбулася зустріч із колишньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Зал був переповнений. З фрау Меркель у присутності глядачів розмовляв головний редактор газети Die Zeit Джованні ді Лоренцо. Він поставив колишньому канцлеру багато гострих запитань. Наводимо найважливіші відповіді Ангели Меркель.

— Чому Меркель дала згоду на закупівлю російського газу, поставивши тим самим під загрозу енергетичну незалежність Німеччини та інших країн ЄС?

«Я б із радістю імпортувала газ із Великої Британії, Нідерландів або Норвегії, як ми робили раніше, але вони були більше недоступні. Для нас стояло питання: на третину дорожчий скраплений природний газ (СПГ) або дешевший російський газ. У той момент ніхто не хотів інвестувати в СПГ або укладати довгострокові контракти на його постачання. Ситуація змінилася тільки після 24 лютого 2022 року. Забороняти імпорт газу з росії в період мого правління мені не здавалося правильним. Так, на сьогоднішній момент все інакше. І, звичайно, ми тепер платимо ціну за це».

— Чи визнає Меркель, що припускалася серйозних помилок?

«Чесно кажучи, не знаю, чи буде якась заспокійлива функція, якщо я просто визнаю щось, хоча так не вважаю. Просто щоб визнати помилку? Промахи бувають у всіх. Але це не ті рішення, про які я не роздумувала. Я дуже довго роздумувала над перспективою членства в НАТО для України і Грузії 2008 року. Раз десять говорила про це з американським президентом Бараком Обамою, безпосередньо дискутувала з Ніколя Саркозі (президент Франції у 2007−2012 роках). Не можу ж я сказати, що я якось на бігу помилилася. І озираючись назад, я вважаю ту аргументацію зрозумілою і правильною. Те ж саме і з «Північним потоком-2».

— Мінські угоди

«Ці угоди були укладені в дусі того, що вони будуть дотримані. Їхньою кінцевою метою було відновлення територіальної цілісності України. У наступні роки в Україні багато чого сталося, зокрема через те, що путін не сприйняв Мінські угоди настільки серйозно, як мені б того хотілося».

— Відносини з Володимиром Зеленським

«У мене була довіра до Зеленського, тому що ми дуже відкрито розмовляли один з одним. Президент Зеленський був критично налаштований до Мінських угод і вважав їх нездійсненними. У цьому наші думки різнилися. Я говорила йому, що це єдине, що в нас є, і ми маємо намагатися працювати в цих рамках».

— Про війну в Україні

«Насамперед, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що путін зробив 24 лютого 2022 року — абсолютно неприйнятно. Те, що зараз робить Захід — правильно. Я, як і раніше, вважаю, що спроби дипломатичних переговорів із президентом росії в період до початку повномасштабної війни були виправдані. Свого часу я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися».

— Чим завершиться війна в Україні

«З цього приводу скажу тільки одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько, і якщо хтось, як пан Ішингер (ексголова Мюнхенської безпекової конференції Вольфґанґ Ішингер — Авт.), каже, що треба подумати про можливість перемовин, не треба одразу шикати. Треба, щоб люди, які занепокоєні тим, як усе завершиться, могли висловитися — не всі вони підтакують путіну».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що відомий історик П'єр Сервент говорить про наївність європейських лідерів: «путін сміється над лекціями Макрона».

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