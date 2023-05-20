У росії немає необмежених ресурсів: у Зеленського пояснили, звідки країна-агресор бере необхідне для будівництва ракет

Незважаючи на санкції, деякі країни постачають агресору все необхідне для створення нових ракет, хоча і говорять при цьому про «необхідність миру».

Таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «24 каналу».

«Є країни, які все ж допомагають агресору діставати необхідне для будівництва нових ракет. Країни, які періодично цинічно й лицемірно говорять слово „мир“, шукають можливість забезпечити ворога посередництвом щодо купівлі різних технологій або продуктів подвійного призначення», — розповів Подоляк.

За його словам, при Офісі президента існує група Макфола-Єрмака, яка опікується аналізом санкцій, що вже запроваджені та аналізом можливості їх обходити. Ці аналітичні продукти передаються партнерам європейських комісій, які вивчають додаткову можливість рф обходити санкції.

Як розповів Михайло Подоляк, 11-ий пакет санкцій ЄС повинен заблокувати можливість рф обходити вже запроваджені обмеження щодо технологічного продукту.

Крім того, хоч росія й далі виготовляє ракети, це вже зовсім не та кількість, яка була раніше, оскільки сьогодні ворог витрачає більше, аніж може виготовляти.

«росія хоче мати затяжний конфлікт, але дуже низької інтенсивності. Тому що в неї немає ресурсу на затяжний конфлікт високої інтенсивності. Нам не вигідно ні одне, ні друге. Але хочу підкреслити: в росії немає необмежених ресурсів. У росії з ресурсами теж величезні проблеми. Тому що країни поступово відмовляються давати можливість закупляти через них різні продукти», — додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що аналіз уламків застосованих ворогом ракет свідчить про те, що вони тільки-но зійшли з конвеєра, оскільки були виготовлені в першому кварталі поточного року.

За словами Скібіцького, сьогодні ворог може виготовляти на місяць:

близько 25 «Калібрів»;

35 одиниць Х-101;

2 одиниці «Кинжалів»;

5 одиниць 9М723 й «Іскандер-М».

Нагадаємо, у травні ворог інтенсифікував обстріли території України з використанням ракет Х-101, «Калібр» та «Кинджал». Паралельно ж ворог прагне знесилити систему ППО України своїми атаками дронів.

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