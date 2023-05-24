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Суспільство та люди

Дайте їм відпочити: в «Укренерго» розповіли, як суттєво зекономити на оплаті за світло

14:50 24 травня 2023
Прасування одягу

Українські енергетики, які зараз проводять масштабну ремонтну кампанію на енергообладнанні, склали перелік домашніх помічників, які водночас є найбільш потужними споживачами енергії. Саме тому їх варто використовувати упродовж дня почергово, уникаючи ввімкнення у пікові години з 19:00 до 22:00 включно.

Зокрема, йдеться про бойлери, пральні машини, кондиціонери та праски. Їх доцільно вмикати лише з 22:00 до 24:00, а також з 0:00 до 19:00.

Інфографіка "Укренерго"

«Допомогти у лікуванні може кожен: варто лише правильно розподілити роботу домашніх електропомічників, зменшивши їх використання у вечірні години. Ця корисна звичка не лише допоможе енергосистемі, але й дозволить вам зекономити на оплаті за електроенергію. Адже при наявності двозонного лічильника, вартість електроенергії у нічній зоні удвічі дешевша, ніж у денній. Тож заощаджуйте, допомагаючи енергетикам ремонтувати енергоблоки і балансувати енергосистему», — зазначають в «Укренерго».

Нагадаємо, що нині в уряді все активніше обговорюють питання підвищення тарифів на електроенергію. Не виключено, що це відбудеться влітку.

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