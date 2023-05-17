Бідні не відчують: у Кабміні пообіцяли українцям «помірне» подорожчання електрики у червні

В уряді вже давно обговорюють питання підвищення тарифів на електроенергію. Не виключено, що це відбудеться влітку.

Як заявив в інтерв’ю «Укрінформу» голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, для найбіль уразливих верств населення це буде «практично не відчутно», у тому числі, і за рахунок субсидій, і завдяки заходам з енергоефективності.

За його словами, варіанти зміни тарифів є поміркованими — багаторазового подорожчання електрики для громадян не буде. Є пропозиції підвищення тарифів до 2,4 грн та 2,8 грн за 1 кВт-год (замість нинішніх 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год на місяць та 1,68 грн/кВт-год — при перевищенні цього ліміту). Інша пропозиція — до 2 та 2,4 грн за кВт-год відповідно.

«Головне ж завдання — не просто максимально зібрати з людей гроші, впровадивши непомірний „податок“ на енергоспоживання й піднявши тариф вище за ринковий рівень, а проінвестувати енергосистему, відновити її, можливо, навіть десь перебудувати, щоб сформувати запас міцності до наступної зими», — додав Герус.

Раніше в НКРЕКУ підрахували, що «справжня» ціна на світло без ПДВ становить 5,1 грн/кВт-год, а з податком — 6,12 грн/кВт-год.

Фото Pixabay

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