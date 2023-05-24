Колишня модель Playboy розповіла подробиці свого сексуального зв’язку з Дональдом Трампом

Колишня модель Playboy Карен Макдугал — одна з жінок, мовчання якої намагався купити Дональд Трамп. Одіозний політик і бізнесмен заперечує, що в нього були тривалі стосунки з фотомоделлю. Так, коротка інтрижка, про яку він нібито тут же забув. Карен, якій зараз 52 роки, розповіла свою версію в інтерв'ю британській газеті The Daily Mail.

До речі, своєю історією Макдугал поділилася з журналістами вже вдруге. Перший раз виявився невдалим. Американський таблоїд заплатив їй 150 тисяч доларів з умовою, що вона більше нікому не розповість подробиці стосунків із Трампом. Карен погодилася, а матеріал так і не був опублікований. Сталося це в розпал передвиборчої президентської кампанії 2016 року. Як відомо, Трамп тоді переміг на виборах. Його суперницею була Гілларі Клінтон.

Тоді ж 130 тисяч доларів за мовчання отримала порнозірка Стормі Деніелс. Тепер Трамп віддувається за це. Проти нього висунуто офіційні звинувачення у скоєнні кримінального злочину — гроші для Стормі він провів як витрати на послуги адвоката і спотворив тим самим податкову звітність.

З Макдугал Трамп, схоже, діяв більш вивертливо.

То що ж було між процвітаючим одруженим бізнесменом і фотомоделлю чоловічого журналу?

Карен розповідає, що познайомилася з Дональдом на вечірці Playboy. Було це 17 років тому. Це був справжній роман. Їхні стосунки тривали щонайменше 10 місяців.

«Я була в нього закохана, а він у мене. Він сам постійно зізнавався мені у своїх почуттях. Знайомив з усіма своїми друзями..» — згадує Макдугал.

«Під час першої зустрічі він бігав за мною як цуценя. Усе намагався привернути мою увагу. Це почали помічати інші учасники вечірки. Трамп попросив свого охоронця взяти в мене номер телефону. Він зателефонував мені через кілька днів і запросив на вечерю. Спочатку мені стало соромно — я знала, що він одружений. Але потім мені стало байдуже…», — стверджує Карен.

Вечеря закінчилася в ліжку. Усе було чудово, але потім Трамп раптом запропонував їй гроші. Макдугал була ображена. Вона більше не хотіла з ним зустрічатися.

Але Трамп був наполегливий. Зрештою вона знову прийняла його запрошення повечеряти.

Карен поставила йому умову — вона сама платитиме за номери в готелях і квитки, якщо вони кудись поїдуть разом. Дональд погодився. Але незабаром він став давати їй готівку. Вона махнула рукою.

У їхніх стосунках її дратувало те, що Трамп постійно хвалився своїми інтрижками з іншими жінками. Макдугал не хотіла вірити в ці історії. Однак Карен стала розуміти, що вона не одна у Дональда.

Вона вирішила завершити з ним роман під тиском з боку своєї матері. Та була всього на шість днів старша за Трампа і постійно говорила про це доньці. А тут ще Карен познайомилася з Брюсом Віллісом. Актор був молодший, привабливіший, та ще й неодружений.

Макдугал оголосила Трампу про розрив стосунків. Зробила вона це телефоном. Трамп був розгніваний. Він не виносив, коли йому відмовляли.

Спочатку він намагався переконати Карен відновити їхній роман. Потім став розповідати своїм знайомим, що це він кинув Макдугал, тому що вона йому набридла. У Карен почалися проблеми з кар'єрою. Вона підозрює, що до цього доклав руку Трамп.

«Моє життя змінилося. З одного боку, я втратила роботу, друзів. З іншого — я стала сильнішою. Якби я зустріла Трампа сьогодні на вулиці, то недбало сказала б йому привіт і пішла далі», — стверджує Карен Макдугал.

Раніше «ФАКТИ» писали, що колишнього адвоката Трампа та мера Нью-Йорка Руді Джуліані звинувачують у сексуальних домаганнях.

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