«Аміна буде знати, що її рідний дядько і хрещений тато — Герой України!»: під Бахмутом загинув командир спецпризначенців
В бою з окупантами на Донеччині загинув молодший сержант Ростислав Карий з Вінниччини. Воїн був на посаді командира відділення спеціального призначення, був учасником АТО. Ростислав служив в президентському полку спеціального призначення. З початку повномасштабного вторгнення пішов в територіальну оборону Києва, проводив зачистку в Бучі та Ірпені, після чого був направлений на оборону Херсону, далі до Харківської області, на бахмутський напрямок, де й зараз ведуться запеклі бої. Загинув воїн 21 травня.
«Рівно через місяць від свого 29-го дня народження загинув Ростислав… Буча, Ірпінь, Харків, Херсон, Бахмут. Він — любий син, найкращий брат, коханий чоловік, улюблений племінник, дорогий зять, найкращий хрещений тато, найкращий кум, вірний друг, надійний бойовий побратим. А для решти світу — Герой України! — написала у некролозі кума загиблого воїна Світлана Кара. — Своєю душею Ростислав пожертвував заради найближчих людей. Кожен з нас, хто сьогодні в тилу, за кордоном, хто спить спокійно і хто просто це читає, має дякувати хоча би подумки (а найкраще в молитві) і шанувати таку безцінну плату за свій щоденний спокій. Задайтеся кожен сам собі питанням, чи пішли б ви свідомо на таку жертву?
Гнів і лють переповнюють одночасно. Бо такі красені-хлопці мають жити, любити, кохатися, а не місити болото на фронті. Є п’ять мов любові. Любов Ростислава проявлялась в мовчанні та діях. Думав, мовчав, робив. Завжди чув, коли його про щось просили. Робив своє, а потім завжди приходив на допомогу. Тобто не забував про те, що його просили. І просто був поруч. Його видавали тільки добрі очі і таємнича усмішка. А от свою найбільшу любов до нас усіх він показав тим, що віддав своє життя. Ось наскільки великою була любов Ростислава.
Мені не вистачає слів, щоб описати, наскільки Ростислав був добрим і розумним. І також не вистачає слів описати біль від втрати. Втрачаємо скарби. Я хочу подякувати тобі, Ростиславе, за дзвінок, два місяці тому, коли ми говорили цілу годину, і Аміна співала своєму Ростіку «Ой, у лузі червона калина», а я добре чула, як ти тішився по ту сторону слухавки. Аміна буде знати, що її рідний дядько і хрещений тато — Герой України!"
Відомо, що за мужність та героїзм 29-річний Ростислав Карий отримав нагороду Президента України за участь в АТО та відзнаки за зачистку Бучі та Ірпеня. Поховають його у Барській громаді Вінницької області.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бахмуті загинув ветеран армії США Перрі Блекберн, який допомагав Україні боротися з окупантами.
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