В бою з окупантами на Донеччині загинув молодший сержант Ростислав Карий з Вінниччини. Воїн був на посаді командира відділення спеціального призначення, був учасником АТО. Ростислав служив в президентському полку спеціального призначення. З початку повномасштабного вторгнення пішов в територіальну оборону Києва, проводив зачистку в Бучі та Ірпені, після чого був направлений на оборону Херсону, далі до Харківської області, на бахмутський напрямок, де й зараз ведуться запеклі бої. Загинув воїн 21 травня.

«Рівно через місяць від свого 29-го дня народження загинув Ростислав… Буча, Ірпінь, Харків, Херсон, Бахмут. Він — любий син, найкращий брат, коханий чоловік, улюблений племінник, дорогий зять, найкращий хрещений тато, найкращий кум, вірний друг, надійний бойовий побратим. А для решти світу — Герой України! — написала у некролозі кума загиблого воїна Світлана Кара. — Своєю душею Ростислав пожертвував заради найближчих людей. Кожен з нас, хто сьогодні в тилу, за кордоном, хто спить спокійно і хто просто це читає, має дякувати хоча би подумки (а найкраще в молитві) і шанувати таку безцінну плату за свій щоденний спокій. Задайтеся кожен сам собі питанням, чи пішли б ви свідомо на таку жертву?

Гнів і лють переповнюють одночасно. Бо такі красені-хлопці мають жити, любити, кохатися, а не місити болото на фронті. Є п’ять мов любові. Любов Ростислава проявлялась в мовчанні та діях. Думав, мовчав, робив. Завжди чув, коли його про щось просили. Робив своє, а потім завжди приходив на допомогу. Тобто не забував про те, що його просили. І просто був поруч. Його видавали тільки добрі очі і таємнича усмішка. А от свою найбільшу любов до нас усіх він показав тим, що віддав своє життя. Ось наскільки великою була любов Ростислава.

Ростислав Карий загинув 21 травня під Бахмутом

Мені не вистачає слів, щоб описати, наскільки Ростислав був добрим і розумним. І також не вистачає слів описати біль від втрати. Втрачаємо скарби. Я хочу подякувати тобі, Ростиславе, за дзвінок, два місяці тому, коли ми говорили цілу годину, і Аміна співала своєму Ростіку «Ой, у лузі червона калина», а я добре чула, як ти тішився по ту сторону слухавки. Аміна буде знати, що її рідний дядько і хрещений тато — Герой України!"

Ростислав Карий з маленькою Аміною

Відомо, що за мужність та героїзм 29-річний Ростислав Карий отримав нагороду Президента України за участь в АТО та відзнаки за зачистку Бучі та Ірпеня. Поховають його у Барській громаді Вінницької області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Бахмуті загинув ветеран армії США Перрі Блекберн, який допомагав Україні боротися з окупантами.

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