Таємницю особи батька Мерилін Монро розкрив документальний фільм

Ще один погляд на життя кіноакторки та співачки Мерилін Монро, здається, заповнює раніше невідому важливу деталь про її минуле. Ті, хто знайомий з історією голлівудської ікони, знають, що її життя було бурхливим з самого початку. Вона народилася у молодої матері, яка вже встигла втекти від жорстокого шлюбу і пізніше боролася з психічними захворюваннями, повідомляє littlethings.com.

Хоча в житті Мерилін були чоловіки, які, поряд з прийомними батьками та іншими родичами, виконували роль батька, про її біологічного батька нічого не було відомо. Документальний фільм, можливо, нарешті відкриє відповідь на цю таємницю. У фільмі «Мерилін: її остання таємниця» режисер Франсуа Помес слідкує за розслідуванням, коли проводиться аналіз ДНК на волоссі Мерилін, щоб знайти відповідь.

Як пише видання, президент Університетського архіву в Коннектикуті, має невелику колекцію волосся Мерилін.

«Насправді у мене є кілька різних пасом її волосся, але найцінніше, яке змогло довести її родовід, належить її бальзамувальнику», — розповів він виданню Inside Edition.

Помес вважає, що він ідентифікував батька Мерилін як Чарльза Стенлі Гіффорда. Гіффорд мав короткий роман з матір'ю Мерилін, Гледіс Бейкер, у 1925 році. Хоча Мерилін підозрювала, що він був її батьком, він рішуче заперечував цей зв'язок. У Гіффорда є жива онука, Франсін Гіффорд Дейр. У фільмі стверджується, що її ДНК збігається з ДНК Мерилін, що підтверджує, що вона є її біологічною тіткою.

Раныше «ФАКТИ» писали, що біографічна драма про життя та кар'єру легендарної Мерилін Монро «Блондинка» названа найгіршим фільмом року.

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