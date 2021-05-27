95 років тому народилася зірка Голлівуду, секс-символ 50-х років ХХ століття Мерилін Монро

Монро називали головним надбанням студії 20th Сentury Fox, але гонорари актриси були набагато меншими, ніж у колег

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Справжнє ім'я Мерілін Монро — Норма Джин Бейкер. Мама майбутньої зірки працювала монтажером на кіностудії, а батька вона ніколи не бачила. Дитинство дівчинки пройшло в притулках і прийомних сім'ях, тому що мати потрапила в психіатричну лікарню. У 16 років Норма пішла працювати на авіаційний завод і вийшла заміж. Саме там майбутню зірку помітив фотограф Девід Коновер і запропонував їй позувати за п'ять доларів. Робота моделі припала Нормі більше до душі, ніж служба на заводі. Вона була дуже амбітна та працьовита, і до початку 1946 роки її фото були на обкладинках 33 журналів. Незабаром дівчина отримала запрошення від Бена Ліона, директора студії 20th Century Fox. Тоді й з'явився псевдонім — Мерилін Монро. З чоловіком довелося розлучитися, оскільки він був проти її кар'єри в кіно.

У перші місяці свого контракту Монро не мала ролей і весь вільний час присвячувала вивченню акторської майстерності, вокалу й танців. Багато часу проводила в студії, спостерігаючи за іншими акторами. Викладач по вокалу, з яким у неї почався роман, оплатив актрисі виправлення неправильного прикусу. Потім вона стала протеже Джонні Хайда, віце-президента акторського агентства William Morris, який заплатив за пластичну операцію на щелепі Мерилін і ринопластику, а також влаштував їй зйомки у фільмі «Щаслива любов» (1949 р). Хайд уклав для Монро семирічний контракт з 20th Century Fox у грудні 1950 року. Мерилін почала брати уроки у театрального педагога і режисера Михайла Чехова.

Монро стала отримувати головні ролі на другому році свого контракту. У 1952 році вона була названа Голлівудською асоціацією іноземної преси наймолодшою касовою актрисою. А після виходу в 1953 році картини «Ніагара» стала секс-символом Голлівуду. У 1953 і 1954 роках вона увійшла в щорічну десятку найприбутковіших зірок і була названа головним надбанням студії 20th Century Fox. Проте її контракт не змінився — Мерилін не могла сама вибирати собі проект або колег, з якими хотіла б працювати, а її гонорари були значно меншими, ніж у інших акторів.

У цій сукні Мерилін Монро знялася у фільмі «Сверблячка сьомого року»

У 1954 році актриса вийшла заміж за бейсболіста Джо Ді Маджіо, проте через дев'ять місяців шлюб розпався через ревнощі чоловіка. Через два роки пішла під вінець з драматургом Артуром Міллером, але і з ним розлучилася. Незважаючи на те, що про Мерилін мріяли мільйони чоловіків, вона відчувала себе самотньою. «Кар'єра — це прекрасно, але вона не може зігріти в холодну ніч. Все життя я належала тільки глядачеві. Не тому, що велика, а тому, що нікому іншому я була не потрібна», — писала актриса.

Безліч романів тільки посилювали її депресію. Був у актриси і зв'язок з президентом США Джоном Кеннеді. Вони таємно зустрічалися, але Мерилін хотілося, щоб Джон цілком належав їй. Мерилін могла подзвонити в Білий дім і зажадати від Кеннеді негайної зустрічі, тому що їй «страшенно не вистачає любові». Родичка актриси Жаннетт Кармен писала в своїх спогадах: «Мерилін ніколи не переставала вірити в те, що зуміє піднятися до рівня Джона Кеннеді як у фізичному, так і в інтелектуальному плані. Вона сподівалася стати справжньою леді, якої би він міг не соромитися».

Напередодні 45-річчя Джона Кеннеді Мерилін приїхала в «Медісон сквер гарден», де готувався гала-концерт з нагоди святкування дня народження президента. Вона замовила собі розкішну сукню з прозорої тканини, усипану блискітками, яка щільно облягала ідеальну фігуру актриси. Скинувши з плечей горностаєвий жакет, Монро заспівала: «Happy Birthday, Mister President». І не було в ту мить чоловіка в залі, який не заздрив би Джону Кеннеді. «Після такого привітання я можу вже не займатися політикою!» — вимовив вражений іменинник.

У віці 36 років Мерилін померла, за офіційною версією, від передозування наркотиків. Але справжня причина смерті актриси досі викликає масу сумнівів. Було це передозування наркотиків, самогубство, інсценоване спецслужбами через зв'язок з президентом, невідомо досі. В останню путь актрису проводжали кілька тисяч шанувальників. Джона Кеннеді серед них не було.

Мерилін Монро не має конкурентів по популярності, вона є самою фотографованою людиною XX століття. Американський інститут кіномистецтва поставив її на шосте місце в списку 100 найбільших зірок кіно. А фільм «В джазі тільки дівчата» з Монро у головній ролі названо кращою кінокомедією всіх часів і народів.

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