«Динамо» із «самострілом» воротаря розгромило «Колос»: відеоогляди матчів чемпіонату України

У середу, 24 травня, матчами у Ковалівці та Ужгороді стартував 28-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 28-й тур

«Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Волинець, 9, у свої ворота, Андрієвський, 68, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Боль, 75), Сирота, Дячук, Вівчаренко, Андрієвський (Шапаренко, 69), Шепелєв (Сидорчук, 59), Перріс, Кабаєв (Волошин, 59), Буяльський, Рамірес (Гармаш, 75) .

Свою найбільшу домашню поразку в чемпіонатах України (0:7) «Колос» зазнав саме від «Динамо». Не дуже райдужно все почалося для ковалівців й у звітному поєдинку. Уже на 9-й хвилині ямаєць Перріс завдяки пресингу у воротарському майданчику суперника змусив помилитися воротаря Волинця, який відправив м'яча у свої ворота.

Пропущений м'яч не надто вплинув на настрій ковалівців, які були близькі до того, щоб не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. Але щоразу не вистачало зовсім трохи — то підводила точність гравців «Колоса», то надійно діяв Бущан, який повернувся в «рамку» після тривалої паузи, пов'язаної з травмою (також у другому таймі на заміну вийшов Шапаренко, який не грав із початку вересня минулого року).

Усі ж питання про переможця зняв Андрієвський, який влучним ударом з-за меж штрафного майданчика забив свій 10-й м'яч в УПЛ. А перед самим фінальним свистком ефектну крапку в матчі поставив Волошин, який замкнув зручний простріл Шапаренка з лівого флангу.

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Бланко, 3 — Скляр, 11, з пенальті, Кане, 45+4). Юніорські склади — 1:2.

Дніпряни швидко відкрили рахунок у матчі, продовживши свою гольову серію в УПЛ до 12 ігор. Але підопічні Віктора Скрипника не лише не опустили рук, а й невдовзі вирівняли ситуацію, реалізувавши пенальті, а перед самою перервою й узагалі вийшли вперед. У другому таймі команда Олександра Кучера повністю контролювала хід гри, практично нічого не дозволивши створити супернику, але полтавці грамотно вишикували гру в обороні й зрештою здобули сенсаційну перемогу, яка може фактично «вбити» інтригу за чемпіонство. Також не зміг забити Довбик, якому залишається один гол до власного «ювілею» — 50-го м'яча в УПЛ.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 66 очок (27 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (28);

3. «Зоря» — 61 (27);

4. «Динамо» — 56 (28);

5. «Олександрія» — 42 (27);

6. «Ворскла» — 39 (28);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (28);

9. «Металіст 1925» — 30 (27);

10. «Чорноморець» — 29 (27);

11. «Минай» — 29 (27);

12. «Інгулець» — 27 (27);

13. «Рух» — 27 (27);

14. «Верес» — 27 (27);

15. «Металіст» — 22 (27);

16. «Львів» — 13 (27).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Також у рамках 28-го туру будуть зіграні матчі: «Верес» — «Олександрія», «Зоря» — «Шахтар» (24 травня); «Минай» — «Рух», «Інгулець» — «Металіст 1925», «Львів» — «Чорноморець», «Кривбас» — «Металіст» (25 травня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФК «Львів», що виступає в українській прем'єр-лізі, припинить існування.

Фото ФК «Динамо»

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