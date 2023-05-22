Де і на якому каналі дивитись онлайн «Зоря» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч 28-го туру УПЛ

У середу, 24 травня, поєдинками за участю лідерів стартує 28-й тур чемпіонату України з футболу, який минулого сезону був перерваний через повномасштабне вторгнення російських військ.

У центральному поєдинку ігрового дня «Зоря», яка збільшила після виграшу в «Інгульця» свою переможну серію в УПЛ до семи зустрічей, прийме на столичній арені «Динамо» імені Валерія Лобановського «Шахтар», який у попередньому турі насилу здолав «Верес» (2:1).

Зазначимо, що в останніх шести зустрічах прем'єр-ліги луганчани поступилися донеччанам лише раз (щоправда, з розгромним рахунком — 1:6 у 2021-му), тричі зігравши внічию та двічі перемігши.

Проте у майбутньому поєдинку першої та третьої команд УПЛ букмекери все ж бачать фаворитом донеччан. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Зорі» приймає з коефіцієнтом 4,25, на нічию — 3,90, на виграш «Шахтаря» — 1,84.

В інших матчах дня основний конкурент «Шахтаря» та «Зорі» «Дніпро-1» прийме в Ужгороді «Ворсклу», «Динамо» після розгромної перемоги в Олександрії (5:1) навідається до Ковалівки в гості до «Колоса», який лише на 90+4-й хвилині поступився «Дніпру-1», а підопічні Руслана Ротаня намагатимуться виправитися за провал у дуелі з командою Олександра Шовковського у грі в Рівному проти «Вереса».

Ще чотири зустрічі туру за участю команд, які борються за виживання, будуть зіграні в четвер, 25 травня. У Минаї зійдуться місцевий однойменний клуб і «Рух», «Інгулець» прийме в рідному Петровому «Металіст 1925», який виграв у минулий понеділок харківське дербі, «Львів», який уже вилетів з УПЛ і незабаром припинить своє існування. намагатиметься чинити на СКІФі гідний опір «Чорноморцю», а до «Кривбаса» в Кривий Ріг приїде «Металіст».

Чемпіонат України. 28-й тур

24 травня (середа)

«Колос» — «Динамо» 13:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Дніпро-1» — «Ворскла» 13:00 УНІАН

«Верес» — «Олександрія» 15:00 Setanta Sports +, YouTube-канал Setanta Sports, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Зоря» — «Шахтар» 17:00 «2+2»

25 травня (четвер)

«Минай» — «Рух» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Інгулець» — «Металіст 1925» 14:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Львів» — «Чорноморець» 14:00 Setanta Sports +, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Кривбас» — «Металіст» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

Становище команд після 27 турів:

1. «Шахтар» — 66 очок;

2. «Дніпро-1» — 64;

3. «Зоря» — 61;

4. «Динамо» — 53;

5. «Олександрія» — 42;

6. «Ворскла» — 36;

7. «Кривбас» — 35;

8. «Колос» — 34;

9. «Металіст 1925» — 30;

10. «Чорноморець» — 29;

11. «Минай» — 29;

12. «Інгулець» — 27;

13. «Рух» — 27;

14. «Верес» — 27;

15. «Металіст» — 22;

16. «Львів» — 13.

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Ярослав Ракицький вперше розповів, чому під час війни поїхав грати в росію.

Фото ФК «Шахтар»

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