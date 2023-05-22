37.10 / 37.57 40.21 / 40.94
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Клуб української прем'єр-ліги припинить існування: футболісти збирають речі

16:03 22 травня 2023
ФК Львів

Аутсайдер елітного українського дивізіону футбольний клуб «Львів», який після поразки від «Руха» достроково вилетів з УПЛ, припинить своє існування

Як повідомляє YouTube-канал «Футбол 2.0», інвестор клубу Богдан Копитко з 1 червня припинить спонсорувати команду. Ба більше, менеджмент «Львова» вже поінформував гравців, щоб ті забрали речі з клубної бази. Не працює клубний сайт.

За інформацією джерела, Олексій Боровіков, який на початку 2023 року став почесним президентом клубу і був покликаний врятувати команду від вильоту, вже залишив «Львів» і повернувся до США (він має американське громадянство).

Нагадаємо, що до кінця сезону у команди Анатолія Безсмертного, який у розпал сезону змінив на посаді головного тренера білоруського фахівця Олега Дулуба, ще заплановані ігри з «Чорноморцем» (25 травня) та «Інгульцем» (29 травня), а також матч з «Колосом» (3 червня), на який львів'яни, найімовірніше, не поїдуть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник «Львова» вдарив арбітра в живіт під час поєдинку чемпіонату України U19.

Фото ФК «Львів»

289

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гарний врожай помідорів

Киньте цю диво-таблетку в лунку при посадці томатів: вони відразу почнуть рости, і ніколи не будуть хворіти

Каністри в багажному відділенні авто

Штраф випишуть без попередження: що не можна перевозити в багажнику авто

дракон

Стрільцям — грошові надходження, Терезам — реалізація задумів, Близнюкам — приємні сюрпризи: гороскоп на 22 травня, день Дракона-Ласуна

Вогневий розрахунок

Виплати військовим після війни: на які суми можуть розраховувати захисники після звільнення зі служби

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту