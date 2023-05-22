Клуб української прем'єр-ліги припинить існування: футболісти збирають речі

Аутсайдер елітного українського дивізіону футбольний клуб «Львів», який після поразки від «Руха» достроково вилетів з УПЛ, припинить своє існування

Як повідомляє YouTube-канал «Футбол 2.0», інвестор клубу Богдан Копитко з 1 червня припинить спонсорувати команду. Ба більше, менеджмент «Львова» вже поінформував гравців, щоб ті забрали речі з клубної бази. Не працює клубний сайт.

За інформацією джерела, Олексій Боровіков, який на початку 2023 року став почесним президентом клубу і був покликаний врятувати команду від вильоту, вже залишив «Львів» і повернувся до США (він має американське громадянство).

Нагадаємо, що до кінця сезону у команди Анатолія Безсмертного, який у розпал сезону змінив на посаді головного тренера білоруського фахівця Олега Дулуба, ще заплановані ігри з «Чорноморцем» (25 травня) та «Інгульцем» (29 травня), а також матч з «Колосом» (3 червня), на який львів'яни, найімовірніше, не поїдуть.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вболівальник «Львова» вдарив арбітра в живіт під час поєдинку чемпіонату України U19.

Фото ФК «Львів»

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