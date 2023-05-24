Стати «українцем» — легко: ділки брали по 2,5 тисяч доларів за легалізацію іноземців у Києві

В той час, коли одні іноземці захищають Україну на фронті, інші беруть участь у нелегальних схемах, які організовують нечисті на руку ділки.

В Києві повідомили про підозру двом громадянам за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

За даними столичної прокуратури, громадянин України запропонував іноземцю свою допомогу у легалізації його перебування на території України на підставі підроблених документів.

Крім того, іноземцю обіцяли посприяти в усуненні перешкод для перетину ним державного кордону України.

Для реалізації цієї схеми підозрюваний залучив свого знайомого фотографа, який робив фото на документи та підробляв їх. Свої послуги вони оцінили в 2 500 доларів США.

На замовлення товариша фотограф виготовив підроблений закордонний паспорт громадянина України на ім’я іноземця.

Кошти за виконані послуги вони отримали у два етапи.

Правоохоронці затримали організатора схеми під час другої передачі грошей.

У межах слідства проведено обшуки за місцем проживання підозрюваних, в транспортних засобах та офісі з надання послуг з фотографування.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно в Україні затримали чергову групу ухилянтів. Організатором схеми виявився мешканець Харківської області. Він минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі чоловік вирішив заробляти гроші на схемах з ухилянтами.

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