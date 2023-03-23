«Інтернаціональний Легіон»: ГУР оприлюднило документалку про іноземців, які воюють за Україну

«Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів» — це документальний фільм про іноземців, які воюють за Україну проти росії від початку повномасштабного вторгнення. Стрічку створила команда online.ua за сприяння ГУР Міноборони України.

Вже в березні 2022 року Інтернаціональний Легіон розпочав виконувати бойові завдання. Лави Легіону продовжують поповнюватись добровольцями з понад 50 країн світу, а Україна з глибокою вдячністю приймає допомогу від іноземних захисників.

«Інтернаціональний Легіон. Воля без кордонів» розповідає історії сміливих добровольців, які стали до лав ЗСУ, щоб відстоювати незалежність нашої держави.

Гаррі родом з Шотландії, він знав про війну росії проти України ще з 2014 року та долучився до Легіону на початку березня 2022 року. Про росіян говорить дуже однозначно:

— З того часу, як я приїхав сюди, я зрозумів, що їм немає різниці, по кому гатити. Для них не є важливим, що в містах є цивільне населення, вони просто відкривають вогонь. Для них [росіян] людські смерті не мають жодного значення. Ми ж робимо усе можливе, щоб врятувати людей та допомогти їм.

Гаррі

Боєць Легіону Ерік вважає, що основна проблема росіян — у їхньому его. Адже вони ніяк не зможуть змиритися зі своєю поразкою в Україні:

— Очевидно, вони не воюють з військами НАТО. Їхнє его могло б прийняти поразку від НАТО, проте не зможе прийняти поразку від України.

Ерік

Пену трохи за 20 років, він із Греції. Спочатку чоловік хотів волонтерити, але коли побачив на власні очі, що насправді відбувається в Україні, взяв до рук зброю та долучився до Легіону. Пен закликає не нехтувати бідою інших людей та завжди шукати можливості допомагати:

— Війна не завжди відбуватиметься десь далеко, на іншому кінці світу. Це може статися з вашою країною, з вашим містом, з вашими людьми. І коли таке трапляється, у вас може не бути можливості попіклуватися про себе. Тому ви, найімовірніше, будете просити про допомогу в інших і чекати, що вам допоможуть. Тож, якщо ви можете, допомагайте іншим.

Пен

Макс покинув своє навчання у рідній Бразилії, щоб долучитися до боротьби за свободу України та всього вільного світу:

— Зважаючи на те, що я тут побачив, — це воєнні злочини й геноцид. Тому що вони бомблять цивільні об’єкти, де немає військових. Жодного сумніву, що володимир путін має понести за це відповідальність.

Макс

Раніше Міхал служив у Збройних силах Польщі. Боєць планує після перемоги України повернутися:

— Що більше зброї буде надано Україні, то швидше закінчиться війна. Подивіться, які проблеми люди мають в Україні, наскільки сильно постраждала промисловість у порівнянні з європейськими країнами. Підтримка України — це всього лише платити на 10% більше за молоко або хліб. Це — нічого.

Бійці Легіону переконані, що світ має продовжити підтримувати Україну, адже це питання демократії та свободи для усього світу, а не лише для однієї країни.

Раніше британський військовий з позивним «Привид», який приїхав до України, щоб захищати її від російських загарбників, розповів, що для нього «останньою краплею стало те, що росіяни вбивають дітей».

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