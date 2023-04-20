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Події

Тікали в гідрокостюмах: злочинна група переправляла ухилянтів за кордон

18:10 20 квітня 2023
затримання

В Україні затримали чергову групу ухилянтів. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Організатором схеми виявився мешканець Харківської області. Він ще минулого року втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. Після втечі чоловік вирішив заробляти гроші на таких ухилянтах, як і він сам.

До схеми долучив трьох своїх знайомих, які залишились в Україні. Один з них — співробітник Держпродспоживслужби, інші двоє — цивільні.

Маршрут, який розробили ділки, пролягав поза пунктами митного пропуску в південно-західних областях України. Після того, як «клієнтів» доставляли до точки перетину кордону з Молдовою, вони вбрід переходили одну з місцевих річок. Для цього їм видавали гідрокостюми. На молдавському боці їх зустрічав організатор.

Вартість послуги складала 5 тис дол США.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 2 ст. 332 КК України). Двоє з них перебувають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 7 років.

Організатору ж схеми, який ховається за кордоном, про підозру повідомлено заочно за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки викрила провідника потяга Запоріжжя — Перемишль, який перевозив ухилянтів до країн Євросоюзу у вентиляційному люку свого вагона.

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