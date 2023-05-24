«Шахтар» у матчі з вилученням забив три м'ячі «Зорі» та перебуває за крок від чемпіонства: відеоогляди ігор УПЛ

У середу, 24 травня, матчами у Києві та Рівному продовжився 28-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 28-й тур

«Зоря» (Луганськ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 5, Бондаренко, 59, Келсі, 83). На 49-й хвилині вилучений Снурніцин («Зоря»). Юніорські склади — 1:1.

«Шахтар»: Трубін, Конопля (Гочолейшвілі, 76), Бондар, Ракицький (Джурасек, 84), Матвієнко, Степаненко, Судаков (Назарина, 76), Бондаренко, Криськів (Топалов, 76), Зубков, Сікан (Келсі, 80).

«Зоря» та «Шахтар» виходили на матч, знаючи сенсаційний результат поєдинку між «Дніпром-1» та «Ворсклою». У разі перемоги луганчан вони наздоганяли би «Дніпро-1» та залишалися б у боротьбі за чемпіонство, а успіх «Шахтаря» означав би фактично завершену гонку за «золотом» нинішнього сезону УПЛ.

У підсумку «гірники» швидко відкрили рахунок, коли Судаков ударом із півкола перед штрафним майданчиком відправив м'яча в нижній кут. У першому таймі могли ще забивати як номінальні гості, так і луганчани були близькими до того, щоб вирівняти ситуацію на полі, але на перерву команди пішли за мінімальної переваги команди Ігора Йовічевіча. А з поновленням гри «Зоря» опинилася у плачевному становищі, коли пряму червону картку за фол проти Зубкова отримав Снурніцин.

Залишившись у меншості, претендувати на щось у матчі луганчанам, які мали переможну серію із семи ігор в УПЛ, було важко. А «гірники» забили двічі (відзначилися Бондаренко та Келсі, що вийшов на заміну) та забезпечили собі перемогу з великим рахунком, а з нею і фактично гарантували собі «золото» в нинішньому сезоні — у двох матчах, що залишилися, проти «Дніпра-1» та «Ворскли», «гірникам» необхідно набрати лише два очки.

«Верес» (Рівне) — «Олександрія» — 2:2 (Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 17). Юніорські склади — 2:2.

Черговий матч на рідному «Авангарді» розпочався для «Вереса» гірше не вигадаєш — уже на 17-й хвилині підопічні Юрія Вірта програвали з рахунком 0:2. Але команда з Рівного змогла виявити характер та врятувати нічию, яка дозволила піднятися із зони перехідних матчів за право залишитися у прем'єр-лізі наступного сезону.

«Колос» (Ковалівка) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Волинець, 9, у свої ворота, Андрієвський, 68, Волошин, 90+3). Юніорські склади — 1:4.

«Дніпро-1» — «Ворскла» (Полтава) — 1:2 (Бланко, 3 — Скляр, 11, з пенальті, Кане, 45+4). Юніорські склади — 1:2.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 69 очок (28 матчів);

2. «Дніпро-1» — 64 (28);

3. «Зоря» — 61 (28);

4. «Динамо» — 56 (28);

5. «Олександрія» — 43 (28);

6. «Ворскла» — 39 (28);

7. «Кривбас» — 35 (27);

8. «Колос» — 34 (28);

9. «Металіст 1925» — 30 (27);

10. «Чорноморець» — 29 (27);

11. «Минай» — 29 (27);

12. «Верес» — 28 (28);

13. «Інгулець» — 27 (27);

14. «Рух» — 27 (27);

15. «Металіст» — 22 (27);

16. «Львів» — 13 (27).

Бомбардири: 24 м'ячі — Артем Довбик («Дніпро-1»); 12 — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 10 — Назарій Русин («Зоря»); 9 — Данило Алефіренко («Чорноморець»), Максим Прядун («Металіст»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Павло Оріховський («Колос»); 7 — Михайло Мудрик, Артем Бондаренко (обидва — «Шахтар»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Максим Третьяков («Олександрія»), Юрій Климчук («Рух»), Володимир Бражко («Зоря»).

Також у рамках 28-го туру в четвер, 25 травня, будуть зіграні такі матчі: «Минай» — «Рух», «Інгулець» — «Металіст 1925», «Львів» — «Чорноморець», «Кривбас» — «Металіст» .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ФК «Львів», який виступає в українській прем'єр-лізі, припинить існування.

Фото ФК «Зоря»

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