Безус та Бесєдін у складі закордонного клубу здобули п'ятий трофей у кар'єрі (відео)

Колишні футболісти «Динамо» та збірної України Роман Безус, чий гол на 90+7-й хвилині вивів «Омонію» у півфінал турніру, та Артем Бесєдін стали володарями Кубка Кіпру.

У фінальному поєдинку команда українців перемогла АЕЛ — 1:0 (Ансаріфард, 84) та другий рік поспіль, а також 16-й раз в історії здобула трофей (більше титулів — 21 — лише у АПОЕЛа).

Зазначимо, що Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині, а Бесєдін пропустив вирішальний матч турніру через тяжку травму коліна.

Загалом у турнірі, що фінішував, Роман провів чотири зустрічі (один гол), а Артем виходив на поле тричі.

До речі, для обох футболістів це п'ятий трофей у кар'єрі. У послужному списку Безуса також є чемпіонський титул в Україні, два Кубки країни і один Кубок Бельгії. А Бесєдін у минулі роки по два рази вигравав чемпіонат та Суперкубок України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Бесєдін забив гол-красень за «Омонію» у чемпіонаті Кіпру.

Фото ФК «Омонія»

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