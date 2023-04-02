Перервав дворічне «мовчання»: футболіст збірної України забив красень-гол у європейському чемпіонаті (відео)

27-річний нападник збірної України Артем Бєсєдін, який взимку змінив київське «Динамо» на кіпрську «Омонію», забив свій дебютний гол у чемпіонаті острівної держави.

У матчі 29-го туру чемпіонської групи команда нашого співвітчизника приймала на своєму полі «Пафос». На 56-й хвилині футболісти «Омонії» перехопили м'яча на чужій половині поля, Бєсєдін отримав передачу і, недовго думаючи, пробив по воротах із 30-ти метрів — воротар, хоч і дістав м'яча рукою, але не зміг завадити снаряду залетіти в «дев'ятку».

У підсумку гол Артема виявився переможним. Уже коли його не було на полі після заміни на 72-й хвилині (а на 60-й хвилині на поле з лави запасних вийшов ексфутболіст збірної України Роман Безус), його партнери подвоїли рахунок та впевнено обіграли суперника — 2:0 .

Додамо, що цей гол став для Бєсєдіна першим за майже два (!) роки — востаннє форвард забивав 25 квітня 2021-го в поєдинку чемпіонату України проти «Інгульця». Після чого було 33 матчі «гольового мовчання»…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Безуса на 90+7-й хвилині вивів «Омонію» до півфіналу Кубка Кіпру.

Фото Twitter ФК «Омонія»

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