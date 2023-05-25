Відомий український бізнесмен-мільйонер оголошений у розшук у Польщі: у чому його звинувачують

В Польщі оголосили у розшук засновника групи компаній з виробництва соків TB Fruit Тараса Барщовського.

Як пише «Еспресо», власнику однієї з найбільших у Східній Європі групи компанії інкримінують створення або управління групою чи об’єднанням з метою вчинення злочину або податкового правопорушення. Санкція відповідної статті — позбавлення волі від 3 місяців до 5 років.

Тараса Барщовського називають одним з найбагатших підприємців Львівщини. У 2021 році видання Forbes оцінювало його статки у 105 млн доларів. Тоді він посідав 84-ту сходинку у чільній сотні найбагатіших українців.

Польскі масмедіа зазначають, що групи бізнесмена мають мільйонні заборгованості зі сплати податків у РП. Втім, за даними видання, одне з підприємств Барщовського має податкові борги й в Україні — більше 123,5 мільйони гривень.

Нагадаємо, що нещодавно українському бізнесмену Дмитру Фірташу в Україні оголосили про підозру у привласненні державного газу на мільярди доларів. Такі ж підозри отримав й топменеджмент його компаній.

Фото з Вікіпедії

980

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram