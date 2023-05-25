москва та мінськ підписали угоду про розміщення ядерної зброї у білорусі

Інформація про те, що росія хоче розмістити в білорусі тактичну ядерну зброю, ходили вже давно. лукашенко заявляв, що це дозволить «убезпечити білоруську державу та забезпечити мир білоруському народу».

А в четвер, 25 травня, стало відомо, що відповідний документ у москві підписали міністри рф та рб, передає ТАРС.

При цьому нестратегічна ядерна зброя не передається білорусі — контроль над нею і рішення щодо застосування залишається за москвою, заявив міністр оборони росії сергій шойгу.

Раніше відомий американський журналіст-міжнародник Томас Фрідман у колонці для The New York Times писав, що у путіна є два способи закінчити війну. Перший — продовжувати доти, доки Україна не буде знекровлена та/або на Заході не настане втома від України. Другий — викликати пряму конфронтацію зі США, щоб підвести світ до взаємного застосування ядерної зброї, а потім зробити крок назад і запропонувати врегулювання, коли Україна стає нейтральною і роззброєною, а росія зберігає Крим і Донбас.

Фото з Вікіпедії

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