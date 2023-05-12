«Найнебезпечніший дурень у світі»: у США назвали два способи, як путін може закінчити війну проти України

Парад на Красній площі в Москві 9 травня привернув увагу провідних західних ЗМІ. Цікаві висновки з побаченого і почутого зробив відомий американський журналіст-міжнародник Томас Фрідман. Його думку опублікувала як колонку впливова газета The New York Times. Лауреат Пулітцерівської премії назвав її так — «володимир путін — найнебезпечніший дурень у світі».

путін розраховував на швидке захоплення Києва, тому в нього не було запасного плану, пише Фрідман. У підсумку росія загрузла в бойових діях, а її лідер загнав себе в безвихідну ситуацію.

«путін загнав себе в ситуацію, коли він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися. Він більше не зможе захопити контроль над усією Україною. Але водночас він не може дозволити собі зазнати поразки — після всіх витрачених багатств і життів. Тому він не може зупинитися», — вважає Фрідман.

Далі американський журналіст пояснює, чому він упевнений у відсутності в путіна запасного плану. Російський лідер обрав «виснажливу війну на знесилення».

«Каральні ракетні обстріли українських міст і цивільної інфраструктури ведуться в надії знекровити українців і виснажити запаси західних союзників, щоб вони віддали йому досить великий шматок російськомовної східної України, який він зможе продати російському народові як велику перемогу», — вказує Фрідман.

По суті, це і є путінський план «Б». І його завдання — приховати, що план «А» провалився.

«Якби у цієї військової операції була назва, вона б називалася „Операція „Збережи моє обличчя““. Це робить нинішню війну однією з найбезглуздіших в історії сучасності: лідер однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни доти, доки це не дасть йому достатнього прикриття, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем», — зазначає Фрідман.

Далі американський журналіст аналізує виступ путіна на параді 9 травня.

«Він заявив, що російське вторгнення було спровоковано західними елітами, які стравлюють людей і розколюють суспільство, сіють русофобію, агресивний націоналізм, знищують традиційні цінності, які роблять людину людиною… Судячи з цих слів, тепер путін чіпляється за будь-яке пояснення, щоб виправдати війну, цілком вигадану ним у своїй голові», — пише Фрідман.

«Вау! путін вторгся в Україну, щоб зберегти російські сімейні цінності. Хто б міг подумати? І це лідер, який щосили намагається пояснити своєму народові, чому він почав війну зі слабким сусідом, який, за його словами, навіть не є справжньою країною», — вказує американський журналіст.

Фрідман упевнений, що по-справжньому путіна тепер лякають дві речі: арифметика і російська історія.

«Він знає, що навіть якщо отримає ще кілька кілометрів східної України й утримає за собою Крим, тієї хвилини, коли він зупинить війну, його народ почне жорстокі арифметичні обчислення щодо його плану „Б“. Почне з віднімання. Це велика кількість жертв, навіть для великої країни, і ви можете спостерігати, як путін занепокоєний тим, що люди говорять про це. путін не зайшов би так далеко, якби не боявся, що, незважаючи на всі його зусилля, в росії всі шепочуться про те, як погано йде війна і як би на неї не потрапити».

«Боги російської історії не прощають військових поразок», — цитує Фрідман Леона Арона, професора-історика сучасної росії з Американського інституту підприємництва.

«Коли російський лідер закінчує війну явною поразкою або без перемоги, зазвичай відбувається зміна режиму. Ми бачили це після першої Кримської війни, після російсько-японської війни, після невдач росії в Першій світовій війні, після відступу Хрущова з Куби 1962 року і після афганської кампанії Брежнєва, яка прискорила горбачовську перебудову. Російський народ, за всього його славнозвісного терпіння, пробачить багато чого, але не військову поразку», — підкреслює Фрідман, погоджуючись з Ароном.

Журналіст нагадує, що Леон Арон вважає український конфлікт далеким від завершення. Усе може стати набагато гірше.

У путіна є два способи закінчити війну. Перший — продовжувати доти, доки Україна не буде знекровлена і/або на Заході не настане втома від України.

Другий — викликати пряму конфронтацію зі США, щоб підвести світ до взаємного застосування ядерної зброї, а потім зробити крок назад і запропонувати наляканому Заходу врегулювання, за якого Україна стає нейтральною і роззброєною, а росія зберігає Крим і Донбас.

«Неможливо залізти путіну в голову і передбачити його наступний крок, але саме це мене і турбує. Тому що ми знаємо, що він знає, що його план „А“ провалився. І тепер він зробить усе, щоб розробити план „Б“. Йому доведеться знайти виправдання цим жахливим втратам — у країні, де переможені лідери мирно не йдуть у відставку», — підбиває підсумок своїм роздумам Томас Фрідман.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Британія передала Україні унікальні крилаті ракети.

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