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В Україні можуть перенести дати двох державних свят: у чому причина

15:56 25 травня 2023
Календар

У Православній церкві України, яка переходить на григоріанський календар, планують звернутися до влади з проханням перенести кілька державних свят. У Верховній Раді проведуть обговорення цього питання, повідомляє «УНН».

Зокрема, йдеться про День захисників та захисниць та День УПА, які попередні роки відзначалися на Покрову, 14 жовтня. Після переходу це буде 1 жовтня.

Народна депутатка України Євгенія Кравчук повідомила, що Комітет гуманітарної політики вже отримав листа від настоятеля Української греко-католицької церкви — рішенням Архієрейського Синоду УГКЦ з 1 вересня також переходить на григоріанський календар.

«Очевидно, що Блаженніший Єпіфаній (предстоятель ПЦУ. — Авт.) також планує після Собору звернутися з питанням про два свята. Це Покрова. Також представники церкви, релігійні конфесії говорять про 28 липня, бо це день Святого Володимира і нещодавно ми ухвалили рішення, відзначати цього дня День української державності», — розповіла Кравчук.

Вона не виключила, що обговорення може відбутися цього року, але нагадала, що наразі діє воєнний стан і питання про святкові вихідні неактуальне.

Нагадаємо, що 25 травня відзначається одне з дванадцяти найбільших релігійних свят — Вознесіння Господнє. Його дата змінюється щорічно та «прив'язана» до Великодня.

Фото Pixabay

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