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Київська міськрада позбавила Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина Києва

16:10 25 травня 2023
Леонід Брежнєв

В Києві, де раніше Київрада перейменувала кілька станцій метро та 20 вулиць, 25 травня на пленарному засіданні місцеві депутати позбавили звання «Почесний громадянин Києва» колишнього керівника СРСР Леоніда Брежнєва та ще 5-х комуністичних діячів, повідомляє телеканал «Київ».

За відповідне рішення проголосували 82 депутати Київради. Окрім Брежнєва, почесне звання відібрали у Олексія Єпішева, Віталія Масола, Кирила Москаленка, Олексія Федорова та лідера комуністичної партії В’єтнаму Чионг Тіня Данг Сон Ку.

Зазначимо, звання «Почесний громадянин міста Києва» є відзнакою територіальної громади міста Києва та присвоюється громадянам України, іноземцям, які зробили значний особистий внесок у соціально-економічний, культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста; за видатні досягнення у розвитку науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, спорту, бізнесу та інших сфер діяльності, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України — міста Києва та користуються загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва.

Як писали «ФАКТИ», раніше київські депутати перейменували проспект Перемоги в столиці у Берестейський, а площа Перемоги стала Галицькою.

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