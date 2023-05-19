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У Києві перейменували три станції метро та ще понад 20 вулиць: як вони тепер називаються

9:54 19 травня 2023
Станція метро Площа Українських Героїв

В Києві триває перейменування об`єктів та топонімів, чиї назви пов`язані з радянським періодом, росією та її сателітами.

Так, на засіданні Київради ухвалили рішення щодо перейменували 26 міських об’єктів

Депутати підтримали перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» — на «Звіринецьку». Проєктна станція «Проспект Правди» буде станцією «Варшавська».

Нові назви отримали вулиці та провулки у восьми районах столиці.

Голосіївський район:

вулиця Генерала Матикіна — вулиця Конча-Заспинська;
вулиця Юрія Смолича — вулиця Докії Гуменної;
провулок Ржевський — провулок Станіслава Лема;
вулиця Володі Дубініна — вулиця Рея Бредбері;
провулок Левітана — провулок Миколи Бурачека;
вулицю Пролетарська — вулиця Наталії Лотоцької;
провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
вулиця Марії Боровиченко — вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна — провулок Антоніни Смереки;
вулиця Ріхарда Зорге — вулиця Василя Єрошенка;
провулок Червонозаводський — провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова — вулиця Роберта Лісовського;
вулиця Станюковича — вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька — вулиця Вінстона Черчилля;
вулиця Некрасова — вулиця Зінаїди Тулуб;
вулиця Матросова — вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського — провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова — вулиця Сергія Світославського;
провулок Лермонтова 5-го — провулок Дмитра Цвітковського;
провулок Волго-Донський — провулок Надії Світличної;
провулок Суворова — провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського — вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

Петрівська алея — алея Магдебурзького права.

Нагадаємо, що цього року проспект Перемоги в столиці став Берестейським, а площа Перемоги — Галицькою.

Фото з Вікіпедії

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