У Києві перейменували три станції метро та ще понад 20 вулиць: як вони тепер називаються

В Києві триває перейменування об`єктів та топонімів, чиї назви пов`язані з радянським періодом, росією та її сателітами.

Так, на засіданні Київради ухвалили рішення щодо перейменували 26 міських об’єктів

Депутати підтримали перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» — на «Звіринецьку». Проєктна станція «Проспект Правди» буде станцією «Варшавська».

Нові назви отримали вулиці та провулки у восьми районах столиці.

Голосіївський район:

вулиця Генерала Матикіна — вулиця Конча-Заспинська;

вулиця Юрія Смолича — вулиця Докії Гуменної;

провулок Ржевський — провулок Станіслава Лема;

вулиця Володі Дубініна — вулиця Рея Бредбері;

провулок Левітана — провулок Миколи Бурачека;

вулицю Пролетарська — вулиця Наталії Лотоцької;

провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;

вулиця Марії Боровиченко — вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район:

провулок Кулібіна — провулок Антоніни Смереки;

вулиця Ріхарда Зорге — вулиця Василя Єрошенка;

провулок Червонозаводський — провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район:

вулиця Академіка Бутлерова — вулиця Роберта Лісовського;

вулиця Станюковича — вулиця Любові Малої.

Деснянський район:

вулиця Червоноткацька — вулиця Вінстона Черчилля;

вулиця Некрасова — вулиця Зінаїди Тулуб;

вулиця Матросова — вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район:

провулок Орловського — провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район:

вулиця Чкалова — вулиця Сергія Світославського;

провулок Лермонтова 5-го — провулок Дмитра Цвітковського;

провулок Волго-Донський — провулок Надії Світличної;

провулок Суворова — провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район:

вулиця Олександра Пироговського — вулиця Григорія Кочура.

Печерський район:

Петрівська алея — алея Магдебурзького права.

Нагадаємо, що цього року проспект Перемоги в столиці став Берестейським, а площа Перемоги — Галицькою.

Фото з Вікіпедії

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