У Києві перейменували три станції метро та ще понад 20 вулиць: як вони тепер називаються
В Києві триває перейменування об`єктів та топонімів, чиї назви пов`язані з радянським періодом, росією та її сателітами.
Так, на засіданні Київради ухвалили рішення щодо перейменували 26 міських об’єктів
Депутати підтримали перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв», а станції «Дружби народів» — на «Звіринецьку». Проєктна станція «Проспект Правди» буде станцією «Варшавська».
Нові назви отримали вулиці та провулки у восьми районах столиці.
Голосіївський район:
вулиця Генерала Матикіна — вулиця Конча-Заспинська;
вулиця Юрія Смолича — вулиця Докії Гуменної;
провулок Ржевський — провулок Станіслава Лема;
вулиця Володі Дубініна — вулиця Рея Бредбері;
провулок Левітана — провулок Миколи Бурачека;
вулицю Пролетарська — вулиця Наталії Лотоцької;
провулок Пролетарський провулок Наталії Лотоцької;
вулиця Марії Боровиченко — вулиця Віри Ґедройць.
Святошинський район:
провулок Кулібіна — провулок Антоніни Смереки;
вулиця Ріхарда Зорге — вулиця Василя Єрошенка;
провулок Червонозаводський — провулок Анатолія Базилевича.
Дніпровський район:
вулиця Академіка Бутлерова — вулиця Роберта Лісовського;
вулиця Станюковича — вулиця Любові Малої.
Деснянський район:
вулиця Червоноткацька — вулиця Вінстона Черчилля;
вулиця Некрасова — вулиця Зінаїди Тулуб;
вулиця Матросова — вулиця Опанаса Заливахи.
Шевченківський район:
провулок Орловського — провулок Джорджа Орвелла.
Дарницький район:
вулиця Чкалова — вулиця Сергія Світославського;
провулок Лермонтова 5-го — провулок Дмитра Цвітковського;
провулок Волго-Донський — провулок Надії Світличної;
провулок Суворова — провулок Ніни Строкатої.
Солом’янський район:
вулиця Олександра Пироговського — вулиця Григорія Кочура.
Печерський район:
Петрівська алея — алея Магдебурзького права.
Нагадаємо, що цього року проспект Перемоги в столиці став Берестейським, а площа Перемоги — Галицькою.
Фото з Вікіпедії179
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