Проспект Перемоги — Берестейський, площа Перемоги — Галицька: у Києві повертають вулицям історичні назви (повний список)
У Києві більшість столичних депутатів підтримали перейменування ще 31 міського об’єкта, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.
За словами заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, вулицям, провулкам та площам повернули історичні назви, які у минулому столітті були змінені радянською владою. Це було зроблено на основі результатів рейтингового електронного голосування.
Голосіївський район:
вулиця Адмірала Ушакова — вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
вулиця Олега Кошового — вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
вулиця Полковника Затєвахіна — вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
провулок Бурмистенка — провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
вулиця Полковника Потєхіна — вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).
Шевченківський район:
- вулиця Павла Пестеля — вулиця Скомороська;
- узвіз Герцена — узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
- вулиця Трудова — вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
- площа Перемоги — площа Галицька (повернуто історичну назву);
- вулиця Петрівська — вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
- вулиця Маршала Рибалка — вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
- вулиці Василя Дончука — вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
- вулиця Тропініна вулиця — Якубенківська (повернуто історичну назву);
- вулиця Багговутівська — вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
- проспект Перемоги — проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
- провулок Брест-Литовський — провулок Берестейський;
- вулиця Григорія Андрющенка — вулиця Казармена (повернуто історичну назву).
Деснянський район:
- вулиця Олександра Даля — вулиця Лейбніца.
Солом’янський район:
- вулиця Кудряшова — вулиця Мокра (повернуто історичну назву);
- вулиця Леваневського — вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);
- вулиця Полковника Шутова — вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);
- вулиця Гаврилюка — вулиця Ярова (повернуто історичну назву).
Святошинський район:
- Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе.
Подільський район:
- провулок Красноводський — провулок Голубиний (повернуто історичну назву);
- вулиця Олексія Терьохіна — вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);
- провулок Академіка Зелінського — провулок Покровський (повернуто історичну назву).
Оболонський район:
- провулок Попова — провулок Червиновський (повернуто історичну назву).
Печерський район:
- провулок Мічуріна — провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);
- вулиця Немировича-Данченка — вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);
- вулиця Мічуріна — вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);
- вулиця Григорія Царика — провулок Іподромний (повернуто історичну назву).
Нагадаємо, що днями у Києві демонтували пам'ятник льотчику Валерію Чкалову, а напередодні — генералу Миколі Ватутіну.
Фото з Вікіпедії147
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