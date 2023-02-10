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Суспільство та люди

Проспект Перемоги — Берестейський, площа Перемоги — Галицька: у Києві повертають вулицям історичні назви (повний список)

10:43 10 лютого 2023
Площа Перемоги

У Києві більшість столичних депутатів підтримали перейменування ще 31 міського об’єкта, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

За словами заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, вулицям, провулкам та площам повернули історичні назви, які у минулому столітті були змінені радянською владою. Це було зроблено на основі результатів рейтингового електронного голосування.

Голосіївський район:

вулиця Адмірала Ушакова — вулиця Багринова (повернуто історичну назву);
вулиця Олега Кошового — вулиця Горяна (повернуто історичну назву);
вулиця Полковника Затєвахіна — вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);
провулок Бурмистенка — провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);
вулиця Полковника Потєхіна — вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).

Шевченківський район:

  • вулиця Павла Пестеля — вулиця Скомороська;
  • узвіз Герцена — узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);
  • вулиця Трудова — вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);
  • площа Перемоги — площа Галицька (повернуто історичну назву);
  • вулиця Петрівська — вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);
  • вулиця Маршала Рибалка — вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);
  • вулиці Василя Дончука — вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Тропініна вулиця — Якубенківська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Багговутівська — вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);
  • проспект Перемоги — проспект Берестейський (повернуто історичну назву);
  • провулок Брест-Литовський — провулок Берестейський;
  • вулиця Григорія Андрющенка — вулиця Казармена (повернуто історичну назву).

Деснянський район:

  • вулиця Олександра Даля — вулиця Лейбніца.

Солом’янський район:

  • вулиця Кудряшова — вулиця Мокра (повернуто історичну назву);
  • вулиця Леваневського — вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Полковника Шутова — вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);
  • вулиця Гаврилюка — вулиця Ярова (повернуто історичну назву).

Святошинський район:

  • Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе.

Подільський район:

  • провулок Красноводський — провулок Голубиний (повернуто історичну назву);
  • вулиця Олексія Терьохіна — вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);
  • провулок Академіка Зелінського — провулок Покровський (повернуто історичну назву).

Оболонський район:

  • провулок Попова — провулок Червиновський (повернуто історичну назву).

Печерський район:

  • провулок Мічуріна — провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);
  • вулиця Немировича-Данченка — вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Мічуріна — вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);
  • вулиця Григорія Царика — провулок Іподромний (повернуто історичну назву).

Нагадаємо, що днями у Києві демонтували пам'ятник льотчику Валерію Чкалову, а напередодні — генералу Миколі Ватутіну.

Фото з Вікіпедії

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