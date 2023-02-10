У Києві більшість столичних депутатів підтримали перейменування ще 31 міського об’єкта, назви яких пов’язані з російською федерацією та її сателітами.

За словами заступника міського голови — секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, вулицям, провулкам та площам повернули історичні назви, які у минулому столітті були змінені радянською владою. Це було зроблено на основі результатів рейтингового електронного голосування.

Голосіївський район:

вулиця Адмірала Ушакова — вулиця Багринова (повернуто історичну назву);

вулиця Олега Кошового — вулиця Горяна (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Затєвахіна — вулиця Пустинська (повернуто історичну назву);

провулок Бурмистенка — провулок Бабієнків (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Потєхіна — вулиця Виставкова (повернуто історичну назву).

Шевченківський район:

вулиця Павла Пестеля — вулиця Скомороська;

узвіз Герцена — узвіз Реп’яхів Яр (назва історичної місцевості);

вулиця Трудова — вулиця Чмелів Яр (повернуто історичну назву);

площа Перемоги — площа Галицька (повернуто історичну назву);

вулиця Петрівська — вулиця Вознесенський Яр (повернуто історичну назву);

вулиця Маршала Рибалка — вулиця Ростиславська (повернуто історичну назву);

вулиці Василя Дончука — вулиця Пилипівська (повернуто історичну назву);

вулиця Тропініна вулиця — Якубенківська (повернуто історичну назву);

вулиця Багговутівська — вулиця Загорівська (назва історичної місцевості);

проспект Перемоги — проспект Берестейський (повернуто історичну назву);

провулок Брест-Литовський — провулок Берестейський;

вулиця Григорія Андрющенка — вулиця Казармена (повернуто історичну назву).

Деснянський район:

вулиця Олександра Даля — вулиця Лейбніца.

Солом’янський район:

вулиця Кудряшова — вулиця Мокра (повернуто історичну назву);

вулиця Леваневського — вулиця Тетянинська (повернуто історичну назву);

вулиця Полковника Шутова — вулиця Грушецька (назва історичної місцевості);

вулиця Гаврилюка — вулиця Ярова (повернуто історичну назву).

Святошинський район:

Брест-Литовське шосе — Берестейське шосе.

Подільський район:

провулок Красноводський — провулок Голубиний (повернуто історичну назву);

вулиця Олексія Терьохіна — вулиця Троїцько-Кирилівська (повернуто історичну назву);

провулок Академіка Зелінського — провулок Покровський (повернуто історичну назву).

Оболонський район:

провулок Попова — провулок Червиновський (повернуто історичну назву).

Печерський район:

провулок Мічуріна — провулок Болсуновський (повернуто історичну назву);

вулиця Немировича-Данченка — вулиця Мала Шияновська (повернуто історичну назву);

вулиця Мічуріна — вулиця Ломаківська (повернуто історичну назву);

вулиця Григорія Царика — провулок Іподромний (повернуто історичну назву).

Нагадаємо, що днями у Києві демонтували пам'ятник льотчику Валерію Чкалову, а напередодні — генералу Миколі Ватутіну.

Фото з Вікіпедії

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