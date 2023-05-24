Передостання середа місяця — день, коли замість труднощів чи випробувань розпочнеться біла смуга у житті для деяких знаків Зодіаку, вважають астрологи.

Цей день чудово підходить для нових починань, здобуття знань та підвищення кваліфікації. Крім того, сьогодні можна виявляти ініціативу в різних питаннях — це допоможе досягти помітних успіхів у роботі, бізнесі та творчості, пише Ukr.Media.

Овен

Все вдасться. Не сумнівайтеся у своїх силах, проявляйте ініціативу, беріться за справи, які вам цікаві, навіть якщо вони здаються складними. У багатьох Овнів з'являються нові захоплення, бажання випробувати свої сили в областях, якими представники знаку раніше не цікавилися.



У професійних та творчих експериментах вас буде супроводжувати успіх. Можливі подорожі. Складуться вони добре, залишать приємні враження, а деяким Овнам ще й дадуть можливість зав'язати корисні знайомства.

Телець

День складається вдало, і відбувається це багато в чому тому, що ви ухвалюєте правильні рішення, робите правильні висновки, намагаєтеся діяти самостійно і розраховувати на власні сили. Багато Тельців обзаведуться корисними знайомствами або отримають ділові пропозиції, що обіцяють швидке кар'єрне зростання.

Слушний день для того, щоб відновити якісь старі зв'язки, відродити романтичні стосунки, які було припинено через несприятливий збіг обставин. Можливі невеликі грошові надходження.

Близнюки

Сприятливий день. Ви зможете знайти гідне застосування своїм талантам, реалізувати творчі задуми та й просто зайнятися тим, до чого у вас лежить душа. Є шанс зустріти однодумців, не виключено, що спільна робота над спільними проектами започаткує романтичні відносини.

Підходящий день для навчання та дослідницької роботи, а також для спілкування з людьми, які займаються науковою чи педагогічною діяльністю. Важливо приймати рішення самостійно — у цьому випадку шанси на успіх будуть набагато вищими.

Рак

День може здатися досить стомлюючим, але безперечно буде плідним. Він підходить для вирішення різних проблем. Ракам вдається знайти підхід до людей, які раніше здавалися абсолютно неприступними. Буде можливість справити сприятливе враження на якусь впливову особу.

До вас можуть звертатися за допомогою друзі та старі знайомі; намагайтеся не відмовляти їм. Корисна участь у благодійних акціях. Друга половина дня підходить для вирішення фінансових, майнових та юридичних проблем.

Лев

Все складається добре, немає причин для хвилювань та тривог. На всіх, з ким маєте справу, ви справляєте найкраще враження. Не виключено, що люди, з якими ви зустрінетесь сьогодні, стануть для вас надійними союзниками та помічниками, і співпраця з ними буде довгою та плідною.

Можна укладати угоди, підписувати договори співробітництва, і навіть змінювати роботу. В особистій сфері переважає вплив позитивних тенденцій, спілкування з близькими приносить радість. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки.

Діва

День неспокійний, напружений. Можливо доведеться займатися справами, до яких не лежить душа, або мати справу з людьми, які вам зовсім несимпатичні. Виручають стриманість та самоконтроль; саме завдяки їм ви не допустите промахів, а у всіх неоднозначних ситуаціях ухвалите правильні рішення.

Можливі незаплановані поїздки, несподівані зустрічі, якісь події, які порушать звичний перебіг подій. Все це піде на користь, нові враження будуть приємними. Увечері деяких Дів чекають любовні зізнання.

Терези

Дуже перспективний день. Ви багато встигнете, якщо не витрачатимете час даремно. У багатьох Терезів з'являються оригінальні ідеї, і можна негайно приступити до їх реалізації. Люди, здатні та охочі допомогти, незабаром знайдуться. Разом з ними ви зможете втілити в життя найсміливіші задуми.

Підходящий день для навчання та будь-яких занять, що сприяють розширенню кругозору. Буде можливість зав'язати корисні та цікаві знайомства, одне з яких може започаткувати запаморочливий роман.

Скорпіон

Нічого не бійтеся. Навіть якщо спочатку не все йтиме так, як хотілося б, ви досягнете свого; просто для цього доведеться докласти небагато зусиль. Будуйте довгострокові плани, обмірковуйте їх, вдавайтеся в деталі, аналізуйте дрібниці — у цьому випадку ви не припуститеся жодних помилок.

День добре підходить для вирішення сімейних та домашніх проблем, допомоги родичів. Приємним буде спілкування із друзями, не виключено, що вони зроблять вам приємні сюрпризи. Можливі незаплановані поїздки, несподівані запрошення на вечірки та свята.

Стрілець

Можливі непорозуміння, причому часто вони виникають через те, що ви недостатньо серйозно ставитеся до справ, покладаєтеся на удачу там, де слід докласти зусиль, розраховуєте на легкі успіхи і без кінця відкладаєте справи.

Непросто складаються відносини з оточуючими; ви надто зайняті собою, щоб звертати увагу на чужі бажання та інтереси. Друга половина дня — слушний час для спокійного відпочинку, усамітнення. Саме це дозволяє відновити душевні сили та налаштуватися на позитивний лад.

Козоріг

Варто бути обережнішими з ранку: у цей час можливі неприємності та непорозуміння. Деякі Козороги приймають рішення, про які пізніше пошкодують. Не варто планувати на цей час ділові зустрічі та відповідальні переговори.

Поступово вплив позитивних тенденцій посилюється, багато питань успішно вирішуються, конфлікти та розбіжності вдається врегулювати. Вечір обіцяє бути винятково приємним, особливо для Козорогів, які збираються побачитися з друзями, відвідати родичів чи організувати веселу вечірку у себе вдома.

Водолій

Перша половина дня значно краща за другу, тому саме на неї варто планувати серйозні справи та важливі зустрічі. Доведеться докласти зусиль, щоб справити гарне враження на оточуючих. Майте на увазі, що ваш зовнішній вигляд гратиме в цьому не останню роль, так що варто приділити йому особливу увагу.

Не допускайте безладу у справах, уникайте суєти та плутанини. Не поспішайте робити великі покупки: момент для цього зараз не підходящий, є небезпека зробити невдалий вибір. Можливі витрати, пов'язані із необхідністю вирішити якісь сімейні проблеми, допомогти близьким.

Риби

Наберіться терпіння. У цей день події розвиватимуться повільніше, ніж вам хотілося б, і це може дратувати не на жарт. Можливі розбіжності із колегами, суперечки з керівництвом. Ви намагаєтеся не допустити відкритого конфлікту, і правильно робите — зараз не час з'ясовувати стосунки та обмінюватись докорами.

З погляду особистих стосунків день сприятливий. Він підходить для спілкування з близькими, для організації сімейних заходів. Добре проходять романтичні побачення, деякі Риби почують несподівані освідчення в коханні.

Також не варто забувати, що 24 травня у Східній астрології — день Жартівливого (Водяного) Коня, нагадує «Метеопрог».



В нашій країні він отримав іншу назву — день Коня-Жартуна Джонсонюка в честь спеціальної породи коней, яку вивели на Закарпатті (на головному фото). Звичайно, у неї спочатку у неї була інша назва, але після відвідин нашої країни Борисом Джонсоном, тоді ще прем'єр-міністром Великої Британії, спритні закарпатці відмітили схожість зачісок коня з зачіскою політика, і вирішили назвати породу в честь друга України.

За словами конезаводників, у Джонсонюка — доброзичливий і щирий характер. Іноді він любить жартувати навіть зі своїми хазяями — ховається за конюшнею і раптово вискакує з-за кутка, від чого дружина власника коня хапається за серце. А добрий Джонсонюк намагається заспокоїти її морквиною чи просто кладе голову на плече. І будь-яка ситуація вирішується сміхом і частуваннями.



У Східній астрології Кінь-Жартівник вважається найбільш прогнозованим серед усіх Коней, завдяки чому людей, які народилися у Рік Коня, люблять оточуючі, так як впевнені, що завжди можуть розраховувати на їх допомогу.

«Запросіть сьогодні вашу половинку на прогулянку, під час якої вирішіть важливе для вас обох питання. На роботі ж успіх матимуть професії, зв'язані з подорожами — таксист, провідник, шофер, репортер тощо», — рекомендують знавці Східної астрології.

Ознайомтеся також з гороскопом на останній тиждень травня від Макса Гордєєва — для багатьох він буде насичений подіями, які часто кардинально змінюють життя.

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