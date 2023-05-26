«Зовсім несподівано!»: Оксана Білозір знялась у кліпі молодого гурту

Молодий проєкт KOLABA, який нещодавно вразив хітом разом з Іво Бобулом, представив новий несподіваний дует. На цей раз друге дихання отримав хіт 90-их — пісня з репертуару відомої української співачки, народної артистки України Оксани Білозір «Горобина ніч». Білозір знялась і у відео на цю композицію.

«Кожна пісня має свою долю, — прокоментувала дует на своїй сторінці у соцмережі Оксана Білозір. — Вона з'являється в певний момент до виконавця, і виконавець в певний момент свого життя щиро передає свої емоції в пісні.

Пісня «Горобина ніч» має свої асоціації і стала своєрідною класикою. Вона полюбилась багатомільйонній аудиторії, на цій пісні виросло не одне покоління. На кожному своєму концерті я завжди співаю цю пісню А сьогодні «Горобина ніч» отримала нове дихання: вона зазвучала по-новому і зовсім несподівано!«

Проект KOLABA створили львів’янин Андрій Павлеса та полтавчанин Владислав Крипак у воєнний час — з метою підтримки морального духу ЗСУ та усіх українців. Команда каже, що розвиває та популяризує українську музику шляхом колаборацій з артистами у нетипових для них стилях та створення реміксів.

«Наша ціль зробити так, щоб улюблений український хіт наших батьків «Горобина ніч», зазвучав по-новому та став актуальним для сучасної молоді, — кажуть музиканти. — Іншими словами, дотримуємося нашої стратегії — давати друге дихання найкращим українським пісням. Наше гасло: «Слухай українське!»

«ФАКТИ» писали, що співачка Ірина Федишин стала жертвою шахраїв у Лондоні.

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