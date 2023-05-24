«Організатор не віддав нам жодного фунта»: Ірина Федишин стала жертвою шахраїв у Лондоні

Популярна співачка Ірина Федишин, яка перебуває в гастрольному турі Європою та збирає кошти на ЗСУ, поскаржилася на шахрайські дії організатора її благодійного виступу та вечері у Лондоні. Артистка заявила в інстаграм, що організатор не передав їм жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, а також намагався привласнити кошти з продажу лотів. За словами співачки, зі скандалами вдалося забрати частину суми.

«Хочу зразу заспокоїти усіх людей, які донатили і купляли лоти цього вечора. Ці кошти, а це 3720 £, з тяжкою бідою і скандалами вдалося забрати і вони всі підуть на ЗСУ. Але нам прийшлося розшукувати людей, які донатили і передавали кошти цьому організатору. Натомість він частину донатів приховував, і тільки тоді, коли ми знайшли людину особисто, яка задонатили і передала Левченко (організатор вечері) ці кошти, він сказав, що справді все отримав, але забув віддати», — розповіла Ірина в інстаграмі.

Вона також додала, що кошти, які зібрали з донатів за лоти на концерті у Лондоні, їм передали.

«На даний час кошти від продажу квитків за благодійну вечерю і концерт, який відбувся у Лондоні ми ще не отримали. Разом з Миколою Левченко, допомагав організовувати благодійну вечерю Ігор Березовський. Сподіваємося на його порядність і що він вирішить це питання. Сам концерт у Лондоні організовував також ще білетний оператор. Поки що претензій до оператора не має. Чекаємо на надходження коштів від концерту», — прозвітувала співачка.

Її обурило що під час війни все ще знаходяться люди, які бажають заробити якнайбільше, не обмежуючи себе моральними принципами.

Раніше виник скандал через благодійний концерт Світлани Лободи у Києві. Після хвилі хейту в мережі виступ скасували.

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