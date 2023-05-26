Літак, 25 артсистем і 460 окупантів: у Генштабі назвали втрати ворога протягом доби

Розпочалася чотириста п’ятдесята сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Як і раніше, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, також протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою з С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього виникла велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що розташовані поруч. Також ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА «Shahed» — усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано й 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У відповідь на обстріли мирних міст авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

А українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

В цілому втрати ворога станом на ранок 26 травня склали:

Фото Генштабу

Нагадаємо, що вночі рашисти випустили по Україні 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 з літаків, 7 зенітних керованих ракет С-300/ С-400 та 31 ударний БпЛА іранського виробництва «Shahed-136/131». Ракети повітряного базування та більшість баражуючих боєприпасів були збиті підрозділами Сил оборони України.

Фото Генштабу

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